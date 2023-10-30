تراند اليوم : القهوة غير المحلاة: مشروب يحسن المزاج وغني بمضادات الأكسدة

تعتبر القهوة من المشروبات الأكثر شعبية في العالم، حيث يشربها ملايين الأشخاص كل يوم، لما لها من خصائص صحية مفيدة وطعم لذيذ، فهي تساعد على تحسين الوظائف الإدراكية وتحسن المزاج، وفي السطور التالية سنستعرض فوائد القهوة الغير محلاة.

فوائد القهوة غير المحلاة

تتمتع القهوة غير المحلاة بالعديد من الفوائد الصحية:

تحسين الوظائف الإدراكية

يحتوي الكافيين، وهو أحد مكونات القهوة، على خصائص تحفيزية يمكن أن تساعد على تحسين اليقظة والتركيز والذاكرة، أظهرت الدراسات أن شرب القهوة غير المحلاة يمكن أن يؤدي إلى تحسين الأداء المعرفي في المهام المعقدة، مثل القيادة أو الدراسة.

تحسن المزاج

يحتوي الكافيين أيضًا على خصائص مضادة للاكتئاب ويمكن أن يساعد على تحسين الحالة المزاجية، حيث يمكن أن تقلل من أعراض الاكتئاب والقلق.

تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة

تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة، وهي مركبات يمكن أن تساعد على حماية الخلايا من التلف، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.

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تعزيز فقدان الوزن

تحتوي القهوة على نسبة عالية من الكافيين، والذي يمكن أن يساعد على زيادة معدل الأيض وتعزيز فقدان الوزن، مما يساعد على زيادة فقدان الوزن والدهون.

بالطبع، من المهم أن تستهلك القهوة باعتدال، توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بحد أقصى 400 ملليجرام من الكافيين يوميًا للبالغين الأصحاء.