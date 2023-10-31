تراند اليوم : لغز اكتشاف الاختلافات: ابحث عن 3 اختلافات بين صور الرجل العجوز مع السمك في 15 ثانية

لغز اكتشاف الاختلافات، هي أداة ممتازة لاختبار قدرة المرء على تحديد الاختلافات بين الصور المتطابقة ظاهريًا، الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في هذا التحدي هو أن الصور المقدمة أمام القراء تبدو متطابقة تقريبًا، وليس من السهل اكتشاف الاختلافات بينها، حيث يمكن أن تكون الاختلافات بين الصورتين أي شيء من موضع الكائن إلى لون الكائن، لقد ثبت أن ممارسة تحديات البحث عن الاختلافات بانتظام يحسن التركيز ومدى الانتباه، قم بهذا الاختبار السريع لمعرفة مدى حدة بصرك.

لغز اكتشاف الاختلافات: ابحث عن 3 اختلافات في 15 ثانية

في الرسم التوضيحي المشترك أدناه، يمكنك رؤية صور رجل عجوز مع سمكة، تبدو الصورتان متطابقتين تقريبًا للوهلة الأولى، ومع ذلك، إذا نظرت باهتمام، يمكنك أن ترى أن هناك بعض الاختلافات بين الصورتين.

التحدي للقراء هو اكتشاف الاختلافات الثلاثة بين الصورتين في 15 ثانية، يبدأ وقتك الآن، الهدف من هذا التحدي هو اختبار ما إذا كنت قادرًا على اكتشاف الاختلافات الدقيقة بين الصورتين المتطابقتين، بعض الاختلافات يسهل اكتشافها، بينما يصعب تحديد البعض الآخر.

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انظر عن كثب إلى الصورة وقم بعمل قائمة بجميع الاختلافات التي تلاحظها، تشير الدراسات إلى أن الانخراط في مثل هذه الأنشطة يحفز مناطق الدماغ المسؤولة عن التركيز والذاكرة، لذلك، فإن ممارسة هذه الأنشطة بانتظام سيؤدي إلى تحسين التركيز والاحتفاظ بالذاكرة بشكل أفضل.

اسرع، الوقت ينفد.

و….

انتهى الوقت.

هل تمكنت من اكتشاف جميع الاختلافات في غضون المهلة الزمنية؟

حل لغز اكتشاف الاختلافات – العثور على 3 اختلافات في 15 ثانية

مبروك للقراء الذين تمكنوا من اكتشاف جميع الاختلافات بفضل مهاراتهم الممتازة في الملاحظة، ويمكن لأولئك الذين لا يزالون يبحثون التوقف عن البحث الآن والتحقق من الحلول المقدمة أدناه:

إذا كنت تحب هذا التحدي، فلا تستمتع به بمفردك، انطلق وشاركها مع عائلتك وأصدقائك لمعرفة من يحلها في أسرع وقت، واطلع أيضًا على قسم القراءة الموصى به لمزيد من التحديات الشيقة.

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