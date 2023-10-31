تراند اليوم : ما هي الأعشاب المفيدة لسن اليأس؟ للتقليل من الهبات السخنة

من اكثر الأمور التي تزعج النساء هو الوصول لسن اليأس، حينها تسأل عن ما هي الأعشاب المفيدة لسن اليأس؟ وهو السن التي ينقطع فيه الطمث، ويظهر به أعراض صعبة ومزعجة وتؤثر على الحالة المزاجية بشكل كبير، بالإضافة إلى الهبات الساخنة التي تتعرض لها والإصابة بالصداع المستمر، وفي حقيقة الأمر أن هناك العديد من الأعشاب التي تفيد في الحالات التي تظهر للمرأة والتي تعمل على تخفيف الأعراض بنسبة مرتفعة، سنذكر لكم بعضها.

ما هي الأعشاب المفيدة لسن اليأس؟

تلجأ الكثير من النساء إلى استخدام الأعشاب الطبيعية التي تفيد في سن اليأس، فهي قادرة على الحد من الأعراض المزعجة من ذلك عشبة الكوهوش السوداء:

من المعروف أنها أعشاب تشبه في تكوينها هرمون الاستروجين والذي ينقص بعد مرور المرأة بسن اليأس.

تكما تعد بديل رائع وممتاز لتعويض نقص الاستروجين في الجسم.

أيضًا أعشاب الكوهوش من أهم الأعشاب التي تعمل على علاج جفاف المهبل بالإضافة إلى علاج الهبات الساخنة.

علاج الهبات الساخنة بالأعشاب

أيضًا من أهم الأعشاب التي تعادل هرمون الاستروجين في الجسم هي عشبة الناردين:

ويذكر أن تلك العشبة تدخل في العديد من العلاجات الطبية.

ووفقًا للدراسات التي أجريت على تلك العشبة، فإنها تعمل على استرخاء الأعصاب والنوم بشكل متواصل ومريح.

عشبة بذور الكتان

وهي العشبة الصديقة للأنثى فهي تحتوي على أهم العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاج إليها جسم المرأة خلال سن اليأس .

والتي بدورها تقلل من أعراض سن اليأس وعدم توازن الهرمونات.

تعد علاج تكميلي لتعويض هرمون الاستروجين.

ما الفيتامينات التي تحتاجها المرأة بعد انقطاع الطمث؟

فترة إنقطاع الطمث هي الفترة التي تبدأ فيها فيتامينات الجسم بالانخفاض لأدنى مستوى، وفيما يلي سنقدم لكم أهم الفيتامينات التي يحتاج إليها جسم المرأة:

يحتاج جسم المرأة بالضرورة إلى فيتامين د وذلك للحفاظ على صحة العظام ويأتي ذلك من خلال تسهيل امتصاص الكالسيوم للجسم.

كما يعالج مرض السكري وكذلك اضطرابات الحالة المزاجية للمرأة.

فيتامين الكالسيوم هو أكثر الفيتامينات التي يحتاج إليها جسم المرأة خلال سن اليأس وذلك لأنها تحتاج إليه بجرعة أكبر في ذلك الوقت.

هل يمكن علاج سن اليأس المبكر؟

نعم يمكن علاج انقطاع الدورة، وذلك عن طريق التشخيص وتناول العلاج اللازم والذي يحد من تلك الأعراض وبالتالي معالجته، كما يجب عليك معرفة ما هي الأعشاب المفيدة لسن اليأس والاهتمام بتواجدها في منزلك للاستفادة من الأعشاب الطبيعية.