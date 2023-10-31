تراند اليوم : بدون برامج… علامات تدل على أن شخص حظرك على واتساب

واتساب من أشهر تطبيقات المراسلة في جميع إنحاء العالم، حيث أنه يقدم العديد من المزايا والخدمات للمستخدمين، ومنذ فترة أعلنت شركة “ميتا” المملوكة لموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بامتلاك تطبيق “واتساب”، وتعد أكثر المشاكل التي تواجه مستخدمي واتساب هي عدم التواصل مع أحد المستخدمين ولا يعرف إذا كان هذا الشخص قام بحظره من التطبيق أم لا، وهل يوجد طريقة تساعده في معرفة كيف تعرف أنه تم حظرك؟ وسنتعرف عليه بالتفصيل.

1- عدم رؤية آخر ظهور للمستخدم

من أكثر علامات التي تدل على أن هذا الشخص قد حظرك هو أنك لا تستطيع رؤية أخر ظهور له.

كما أنك لم تري حالة الاتصال بالإنترنت، وذلك بسبب قيام واتساب بعمل إخفاء جميع المعلومات الخاصة بالمستخدمة لك للحفاظ على الخصوصية.

2- عدم إمكانية رؤية تحديثات صورة الملف الشخصي

عندما لم تتمكن من رؤية تحديثات الصورة الشخصية للمستخدم على “واتساب” فهذا يؤكد أن هذا الشخص قام بحظرك على التطبيق.

3- ظهور علامة إرسال واحدة

عند إرسال رسالة إلى هذا الشخص يتم ظهور علامة اختيار واحدة بدلاً من علامتين، وذلك يدل على أن هذا المستخدم قام بحظرك، وهذا يخبرك أن الشخص لم يستلم الرسالة.

4- عدم تلقي المكالمات الصوتية أو الفيديو

عند المحاولة بالاتصال إلى هذا الشخص من خلال مكالمة صوتية أو فيديو لم يتم اتصال المكالمة، وهذا يؤكد لك أن الشخص قد حظرك.

ومن خلال العلامات التي قمنا بالتعرف عليها فهذا يشير أنك تم حظرك من هذا الشخص، ولكن مع العلم أن هذه العلامات أيضاً لم تكون أكيدة، لأنه هناك بعض المستخدمين الذين يقومون بتعطيل الحالة لفترة، أو ربما لديه مشكلة في اتصال الانترنت، ولكن عند التأكد من جميع العلامات سوياً فهذا من الاحتمال أن يكون هذا الشخص قد حظرك.