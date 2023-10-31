تراند اليوم : موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 رسميًا بالمنحة الاستثنائية الجديدة بأثر رجعي

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتامين الاجتماعي عن صرف معاشات شهر نوفمبر 2023، ابتداء من الغد الأربعاء 1 نوفمبر 2023، على أن تشمل صرف المنحة الاستثنائية مضاعفة لأصحاب المعاشات، لتصبح 600 جنية بدل من 300 جنية، والصرف سيتم بأثر رجعي اعتبارًا من شهر أكتوبر 2023.
موعد صرف معاشات نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة
حيث أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، انه سيتم صرف المنحة الاستثنائية بأثر رجعي عن شهر أكتوبر، ويستفيد من هذه الزيادة نحو 11 مليون شخص من أصحاب المعاشات، ويأتي تطبيق هذه الزيادات بعد موافقة مجلس النواب خلال الأيام الماضية على المنحة والزيادات الجديدة التي اقرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
واعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023، سيتم صرف معاشات شهر نوفمبر 2023، بالزيادات الجديدة، وذلك طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لعام 2019.
للاستعلام علن معاشات شهر نوفمبر 2023 والمنحة الاستثنائية
يمكن الاستعلام عن معاشات شهر نوفمبر 2023 والزيادات المقررة من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
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