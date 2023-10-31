تراند اليوم : زيادة 20 جنيهاً… سعر الذهب اليوم في مصر 31 أكتوبر 2023

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، حيث من الأعيرة الذي يبحث عنها الكثير من الأشخاص للتعرف على أسعارها بشكل مستمر، ويعد سعر الذهب في مصر الآن متغير من بين مرتفع وينخفض، وذلك يرجع إلى الوضع الحالي في المنطقة، ويعتبر الذهب هو الأمان لدي الكثير من الأشخاص، لذا نجد الكثير يقومون بشرائه للاستثمار فيما بعد، وهناك بعض الأشخاص الذينم يبحثون عن سعر الذهب للزواج، ومن خلال تقريرنا سنتعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم حيث شهدت جميع الأعيرة ارتفاع في ختام المعاملات أمس ليزيد عيار 21 بقدر 20 جنيه، بينما سجل سعر الذهب عيار 18 بقيمة 2211 جنيهاً.

وسوف نوضح لكم من خلال تقرير أخر تحديثات لسعر الذهب اليوم الثلاثاء 31/10/2023 في مصر وفقاً لما أوضحه خبير المشغولات الذهبية “أمير رزق”.

أسعار الذهب فى مصر اﻵن

اشتعل سعر الذهب في مصر اليوم وقد وصل إلى 3000 جنيه عيار 24 جنيهاً في بعض المحلات بالصاغة في مصر، حيث أن المعدن الأصفر أسبح من الأمور التي تشغل بال الكثير من الناس للتعرف على أجدد أسعارها في القاهرة وجميع محافظة مصر وإليكم هذا الجدول الذي يوضح الأسعار للذهب في مصر.