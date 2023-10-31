تراند اليوم : سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

سجل سعر الدولار اليوم في مصر 2023 حيث وصل في البنك الأهلي المصري لسعر الشراء إلى 30.75 جنيهاً، بينما البيع 30.85 جنيهاً، وقد أوضح البنك المركزي استقرار سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، كما أكد البنك المركز على تحديد أسعار الفائدة السائدة في جميع البنوك المصرية لتكون ما بين 19.25% إلى 20.25% لكل من الإيداع والإقراض.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

استقر في سعر الدولار اليوم 31 أكتوبر 2023 في جميع البنوك المصرية، حيث سجل الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم كالتالي:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي 30.85 جنيه 30.95 جنيه بنك القاهرة 30.85 جنيه 30.95 جنيه بنك مصر 30.75 جنيه 30.85 جنيه بنك الإسكندرية 30.85 جنيه 30.95 جنيه بنك CIB 30.85 جنيه 30.95 جنيه بنك أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه 30.95 جنيه شركات الصرافة 30.75 جنيه 30.95 جنيه

سعر الدولار في السوق السوداء

منذ القرارات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي وقد حدث شلل إلى الدولار خلال التعاملات اليوم في السوق السوداء ليتراوح ما بين 45.5 جنيهاً و 46.80 جنيهاً.

وقد أصدر البنك المركزي المصري عن تخفيف القرارات من استخدام بطاقات الائتمات، كما أنها أكدت عن فتح الحدود القصوى من استخدامها.

سبب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء

أن الاقتصاد المصري منذ فترة وهو لديه مشكلة في الدولار وقد يطون شاحح للغاية، ولكن في ظل ذلك ما زال البنك المركزي يحافظ على سعر الصرف مستقرا منذ مارس الماضي، رغم الفجوة التي توجد بين السعر الرسمي للدولار مقابل الجنيه وبين السعر في السوق الموازية.