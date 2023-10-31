تراند اليوم : الهواتف الذكية القادمة في نوفمبر 2023: iQOO وفيفو وريدمي وسامسونج والمزيد

من المتوقع أن تطلق العديد من الهواتف الذكية في نوفمبر مقارنةً بشهر أكتوبر، لقد أكدت بعض العلامات التجارية أو ألمحت بالفعل إلى إصداراتها من الهواتف الذكية القادمة في نوفمبر 2023، وسيكون هناك بعض النماذج الميسورة التكلفة من عدة علامات تجارية أيضًا، ولكنها ليست مثيرة للاهتمام كما أنها لن تقدم أي شيء جديد في فئة المستخدمين ذوي المستوى المبتدئ، ويُتوقع أن تطلق ما لا يقل عن 12 علامة تجارية هواتف جديدة الشهر المقبل، وتشمل القائمة Lava وiQOO وOppo وVivo وRealme وOnePlus و Redmi و Poco و Samsung و Honor و Infinix و Tecno.

الهواتف الذكية القادمة في نوفمبر 2023

Lava Blaze 2 5G

من المقرر أن تطلق Lava Blaze 2 5G في الهند في 2 نوفمبر (الخميس)، وسيتم الإعلان عنه في بث مباشر على YouTube الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الهند القياسي، وبفضل الحملات الترويجية الرسمية والتسريبات، نعلم بعض التفاصيل عن هذا الجهاز مثل:

سيتميز بتصميم مربع قليلاً ووحدة كاميرا دائرية مع إضاءة LED دائرية للإشعارات.

يُفترض أن يتم تزويد الهاتف بشريحة MediaTek Dimensity 6020 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة تصل إلى 6 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت.

سيتوفر بثلاثة ألوان (أسود وأزرق وأرجواني).

سلسلة iQOO 12

من المقرر أن تطلق سلسلة iQOO 12 في الصين في 7 نوفمبر (الثلاثاء)، سيتم الكشف عنها في حدث سيبدأ الساعة 7 مساءً بتوقيت جرينتش+8 وسيتم بثه مباشرة على Weibo ومنصات البث المرئي الصينية الرائدة الأخرى، وتتكون السلسلة من نموذجين، وهما iQOO 12 و iQOO 12 Pro، سيأتون بتصميم جديد ومواصفات محدثة.

ووفقًا للتسريبات والحملات الترويجية، فإن كلا النموذجين سيكونان متطابقين تقريبًا:

سيأتيان بشريحة Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، وذاكرة وصول عشوائي LPDDR5x، وذاكرة تخزين UFS 4.0.

سيأتيان مع نظام كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل (OV50H) + 50 ميجابكسل (JN1 ultrawide) + 64 ميجابكسل (OV64B 3x)، ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة، وشحن سلكي بقوة 120 واط.

سيتميز النموذج الاحترافي بشاشة منحنية بدقة 2K مقارنةً بشاشة مسطحة أكثر سطوعًا (3000 نيت) على الطراز العادي.

سيدعم النموذج الاحترافي أيضًا الشحن اللاسلكي.

Oppo A2

سيتم الإعلان عن Oppo A2 في الصين في 11 نوفمبر (السبت)، ووفقًا للتسريبات والحملات الترويجية، من المحتمل أن يكون الجهاز هو نفسه Oppo A79 5G الذي تم إصداره مؤخرًا، ومن أبرز مواصفاته:

سيأتي الهاتف بجسم رقيق بسمك 7.99 ملم ووزن 193 جرامًا.

سيتم تجهيزه بشاشة 6.72 بوصة FHD+ بفتحة مركزية بتردد 90 هرتز (LCD).

سيتم تشغيل الجهاز بواسطة شريحة MediaTek Dimensity 6020 مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت.

سيتميز بنظام كاميرا مزدوج بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

سيتوفر Oppo A2 بخيارات ألوان كريستال، وأخضر وأسود.

سلسلة Vivo X100

يشاع أن سلسلة Vivo X100 ستتم الإعلان عنها رسميًا في الصين في 17 نوفمبر (الجمعة)، من المتوقع أن تشمل السلسلة ثلاثة أجهزة، مثل Vivo X100 و Vivo X100 Pro و Vivo X100 Pro Plus.

طبقًا للتشويقات والتسريبات:

ستأتي السلسلة مع عدسة Vario-APO-Sonnar الجديدة لكاميرا التكبير بواسطة المنظار، قد يكون هذا الميزة حصرية لطراز Pro Plus.

يُقال أيضًا أنه سيأتي مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع

من المتوقع أن يحتوي الهاتفان الثلاثة على شرائح معالجة مختلفة، ويُفترض أن يحتوي الطراز Pro Plus الأعلى على شريحة Snapdragon 8 Gen 3 بينما يحتوي الإصدار Pro على شريحة Snapdragon 8 Gen 1، أما الطراز العادي فيعتمد على شريحة Dimensity 9300.

مثل سابقيها، ستتوفر الأجهزة بتشطيبات زجاجية وجلدية.

Realme GT 5 Pro

من المتوقع أن يتم إطلاق هاتف Realme GT 5 Pro في الصين في شهر نوفمبر، كما يوحي الاسم، سيكون الهاتف الرائد الجديد للعلامة التجارية، ويُعرف من مواصفاته حسب التسريبات:

تم تأكيد أن الهاتف سيحتوي على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

سيأتي الجهاز بشاشة منحنية بحجم 6.78 بوصة ودقة 1.5K.

سيحتوي على نظام كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل (عريضة) + 50 ميجابكسل (تليفوتوغرافي) + 8 ميجابكسل (عريضة فائقة الاتساع)، وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل. سيحتوي على ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x، وذاكرة تخزين UFS 4.0، ونظام تبريد بمساحة 10,000 متر مربع، وتصنيف IP،

يُقال أنه سيعمل ببطارية بسعة 5,400 مللي أمبير مع دعم للشحن السلكي بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

OnePlus 12

من المتوقع أن يتم إطلاق هاتف ون بلس 12 في الصين بحلول نهاية نوفمبر أو في ديسمبر، تم الكشف عن الكثير عنه من خلال الحملات الترويجية الرسمية والتسريبات، ومن أبرز مواصفاته:

كما هو متوقع، سيعمل الهاتف بشريحة كوالكوم سنابدراجون 8 الجيل الثالث.

سيتميز بشاشة BOE X1 OLED بحجم 6.82 بوصة، ستوفر هذه الشاشة المنحنية مع فتحة الكاميرا المركزية دقة وضوح تبلغ 3168 × 1440 بكسل، ومعدل تحديث LTPO بين 1 هرتز و 120 هرتز، ومعدل التباين JNCD بنسبة 0.35، وسطوع قصوى يبلغ 2600 نيت، وتقييم DisplayMate A+.

من المتوقع أن يأتي الهاتف بنظام كاميرا ثلاثية العدسة بدقة 50 ميجابكسل (عريضة) + 48 ميجابكسل (عريضة فائقة الاتساع) + 64 ميجابكسل (عدسة تلسكوبية بزوم 3x)، وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x، وذاكرة تخزين من نوع UFS 4.0.

يحتوي على زر تبديل للصوت، وجهاز إرسال واستقبال تحت الحمراء.

سيعتمد الهاتف على بطارية بسعة 5400 مللي أمبير في الساعة وسيدعم الشحن السلكي بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

سلسلة Redmi K70

من المتوقع أن تصبح سلسلة Redmi K70 رسمية في نوفمبر، ومن المتوقع أن تشمل السلسلة ثلاثة نماذج – النسخة العادية ونسختين احترافيتين:

سيتم تشغيل إحدى النسخ الاحترافية بشريحة كوالكوم سنابدراجون 8 الجيل الثالث، بينما ستحتوي النسخة الثانية على شريحة MediaTek Dimensity 9200، ولكن كلا النسختين ستدعمان الشحن السلكي بقوة 120 واط.

يُشاع أن النسخة العادية ستحتوي على شريحة كوالكوم سنابدراجون 8 الجيل الثاني.

Redmi 13C and Poco C65

من المتوقع أن يتم إصدار ريدمي 13 سي في نوفمبر، تسربت تفاصيله عبر تسريبات متعددة منها:

سيأتي الجهاز بشاشة بحجم 6.74 بوصة بتقنية الـ90 هرتز (LCD) ونتوء بشكل قطرة الماء.

يشغله معالج MediaTek Helio G85 وبطارية سعة 5000 مللي أمبير، ودعم للشحن السريع بقوة 18 واط عبر منفذ USB Type-C.

سيأتي أيضًا مع إعداد كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 50 ميجابكسل (واسعة) + 8 ميجابكسل (فائقة العرض) + 2 ميجابكسل (عمق)، وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل، وفتحة بطاقة MicroSD، ومقبس سماعة رأس بحجم 3.5 ملم، ومستشعر بصمات الأصابع المثبت على الجانب.

سيتم أيضًا بيع ريدمي 13 سي تحت اسم Poco C65 في بعض الأسواق، قد يتم إطلاق هذا الهاتف أيضًا في نوفمبر.

Samsung Galaxy A15

من المحتمل أن تطلق سامسونج هاتفها الذكي الاقتصادي الجديد جالاكسي A15 في نوفمبر، سيكون متاحًا في نسختين 4G و 5G، ووفقًا للتسريبات :

سيأتي الهاتف بشاشة بحجم 6.5 بوصة FHD+ بتقنية الـ90 هرتز.

إعداد كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 50 ميجابكسل + 5 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل.

مستشعر بصمات الأصابع المثبت على الجانب، وفتحة بطاقة MicroSD.

بطارية سعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 25 واط.

سيعمل الطراز بتقنية 5G بواسطة معالج MediaTek Dimensity 6100 Plus، بينما سيحتوي الطراز بتقنية 4G على معالج MediaTek Helio G99.

Honor X50 GT

من الممكن أن يتم إطلاق هاتف هونر X50 GT في الصين في وقت مبكر من نوفمبر، يُقال إنه سيأتي بتصميم مستوحى من هواوي ميت X5، ومن مواصفاته حسب التسريبات:

يشتمل الهاتف على شاشة بقياس 6.81 بوصة FHD+ بتقنية OLED.

معالج Qualcomm Snapdragon 888.

بطارية بسعة 4800 مللي أمبير.

سيستخدم كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل للتصوير والتصوير الفيديو.

ببساطة، سيكون هاتف X50 GT ترقية طفيفة عن الجيل السابق X40 GT.

Infinix Smart 8

من الممكن أن يتم الكشف عن هاتف إنفينكس سمارت 8 في نوفمبر، سيكون هاتفًا منخفض المستوى من العلامة التجارية وسيتم خلفًا لسمارت 7 الذي تم إصداره في وقت سابق من هذا العام، وتشمل مواصفاته الرئيسية:

وفقًا للشهادات والاختبارات الأداء، سيأتي الهاتف بشاشة عالية الجودة بتقنية HD+.

سيأتي مع معالج Unisoc T606، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 غيغابايت، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 10 واط.

بالإضافة إلى ذلك، بناءً على جيله السابق، يمكننا توقع أن يأتي الجهاز بكاميرتين خلفيتين ومستشعر بصمات الأصابع المثبت على الخلف.

سلسلة Tecno Spark 20 و Spark Go 2024

من الممكن أن تكشف هواتف سلسلة Tecno Spark 20 و Spark Go 2024 في نوفمبر، ستشمل السلسلة الأولى ثلاثة أجهزة على الأقل، مثل Spark 20 و Spark 20 Pro و Spark 20C: