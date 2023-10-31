تراند اليوم : تأكيد إطلاق سلسلة ASUS ROG Phone 8 مع معالج Snapdragon 8 Gen 3 المتخصصة للألعاب

تستعد العلامة التجارية ASUS لإطلاق سلسلة هواتفها الذكية المخصصة للألعاب من الجيل التالي، ROG Phone 8، هذه المرة هناك ثلاثة هواتف متوقعة في التشكيلة – ASUS ROG Phone 8 و ASUS ROG Phone 8 Pro و ASUS ROG Phone 8 Ultimate، ولم يتم الإعلان عن تاريخ الإطلاق بعد، لكن ASUS أكدت أن سلسلة ROG Phone 8 سيتم تشغيلها بواسطة أحدث شرائح Snapdragon 8 Gen 3 .

تأكيد شرائح ASUS ROG Phone 8

أكدت العلامة التجارية ASUS رسميًا أن سلسلة ROG Phone 8 سيتم تشغيلها بواسطة Snapdragon 8 Gen 3 SoC الذي تم إطلاقه حديثًا، إنها مجموعة شرائح 4 نانومتر مع سرعة ساعة قصوى تبلغ 3.3 جيجا هرتز، وتم تزويد مجموعة الشرائح أيضًا بقدرات الذكاء الاصطناعي التي تسميها الشركة “عملاق الذكاء الموجود على الجهاز”.

وقالت شركة كوالكوم إن Snapdragon 8 Gen 3 أقوى بنسبة 30 بالمائة وأكثر كفاءة بنسبة 20 بالمائة من 2 Snapdragon 8 Gen، وتجاوز Snapdragon 8 Gen 3 أيضًا علامة 2 مليون على منصة القياس AnTuTu، وسجل إجمالي 2,139,281 نقطة، مما يجعله أول رقم قياسي رسمي.

مع Snapdragon 8 Gen 3، ستكون سلسلة ROG Phone 8 واحدة من أسرع هواتف Android في السوق، وهذا من شأنه أيضًا أن يجعل سلسلة ROG Phone 8 من بين الدفعة الأولى من الهواتف التي سيتم إطلاقها مع مجموعة الشرائح الرئيسية الجديدة، لقد أخذت شركة Xiaomi بالفعل زمام المبادرة مع أول هواتف تعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، وهناك المزيد من الهواتف المتوافقة معها بما في ذلك Vivo وRealme وiQOO.

سلسلة ASUS ROG Phone 8: ما يٌعرف عنها حتى الآن

بالنسبة لسلسلة ROG Phone 8، فمن المتوقع أن يتم تشغيل جميع الهواتف الثلاثة بنفس مجموعة الشرائح، وتم رصد هاتف ROG Phone 8 Ultimate أيضًا على Geekbench مع مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 3.

وكشفت القائمة أيضًا أن الهاتف سيأتي بنظام Android 14 وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت، ومع ذلك، لا تزال التفاصيل حول مواصفات وميزات الهواتف نادرة، لذلك ليس لدينا الكثير لنتوقعه الآن، أما بالنسبة للإطلاق، فيمكن أن يتم بحلول نهاية العام أو أوائل عام 2024.