تراند اليوم : مدير مستشفى لقناة الجزيرة: غارة جوية إسرائيلية تقتل 50 شخصا في مخيم للاجئين في غزة

قالت إسرائيل إن قواتها اشتبكت مع مسلحين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) داخل شبكة الأنفاق الواسعة التابعة للنشطاء تحت قطاع غزة بينما قال مدير مستشفى إن أكثر من 50 فلسطينيًا قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على مخيم للاجئين في القطاع المحاصر، ومع اشتداد المعركة داخل الأراضي الفلسطينية الصغيرة، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوات الدولية لوقف القتال.

وقد حذرت الأمم المتحدة ومسؤولي الإغاثة الآخرين من أن كارثة صحية عامة تجتاح المدنيين في غزة، حيث تكافح المستشفيات للتعامل مع الضحايا المتزايدين ونقص الغذاء والدواء ومياه الشرب والوقود، وقال مدير المستشفى الإندونيسي في غزة لقناة الجزيرة إن أكثر من 50 فلسطينيا قتلوا وأصيب 150 آخرون في غارات جوية إسرائيلية على منطقة مكتظة بالسكان في مخيم جباليا للاجئين شمال غزة، ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.

وتعد الأنفاق الموجودة أسفل القطاع الضيق هدفًا رئيسيًا لإسرائيل في الوقت الذي توسع فيه هجومها البري المستمر منذ أربعة أيام – بعد ثلاثة أسابيع من القصف الجوي – على غزة من الشمال لضرب حماس ردا على الهجوم المفاجئ القاتل الذي شنته الجماعة الإسلامية ضد إسرائيل في 7 أكتوبر.

ويُعتقد أن بعض الرهائن الـ 240 الذين تقول إسرائيل إن حماس احتجزتهم في ذلك اليوم محتجزون في مجمع الأنفاق، مما يزيد من تعقيد الإسرائيليين بالإضافة إلى صعوبات القتال في المناطق الحضرية.

وجاء في بيان عسكري إسرائيلي “خلال اليوم الماضي، ضرب جيش الدفاع الإسرائيلي المشترك حوالي 300 هدف، بما في ذلك مواقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ تحت الأعمدة، بالإضافة إلى مجمعات عسكرية داخل أنفاق تحت الأرض تابعة للمقاومة الإسلامية حماس الإرهابية”، حسب تعبيره .

وأضاف البيان أن المسلحين ردوا بإطلاق صواريخ مضادة للدبابات ونيران أسلحة آلية، وأضاف “أن عددا من المسلحين قتلوا دون أن يحدد عددهم.”

ومن جهتها قالت حماس في بيان، إن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع القوات البرية الإسرائيلية التي تتكبد خسائر، وقالت حماس إن “الاحتلال يدفع بجنوده إلى داخل غزة الأبية التي ستظل دائما مقبرة للغزاة”.

وقال شهود يوم الثلاثاء إن القوات الإسرائيلية قصفت أيضا القطاع الساحلي الضيق خلال الليل بهجمات جوية وبحرية وبرية، وأصابت مناطق شمال غرب البلاد، وفي يوم الاثنين، استهدفت القوات الإسرائيلية الطريق الرئيسي الذي يربط بين الشمال والجنوب في قطاع غزة، وهاجمت مدينة غزة ، مركزها الشمالي، من اتجاهين.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن 8525 شخصًا، من بينهم 3542 طفلا، قتلوا في الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن أكثر من 1.4 مليون من السكان المدنيين في غزة البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون أصبحوا بلا مأوى.

القتال البري يمتد إلى جنوب غزة

وقالت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس إن نشطاء اشتبكوا أيضا في وقت مبكر من يوم الثلاثاء مع القوات الإسرائيلية التي توغلت في جنوب غزة وأصابت أربع مركبات إسرائيلية بالصواريخ،

وأضافت القسام أن المسلحين أطلقوا النار أيضا على دبابتين إسرائيليتين وجرافات في شمال غرب غزة، وفي بيت حانون شمال شرقي البلاد، “صفوا” وحدة إسرائيلية تعرضت لكمين أثناء دخولها أحد المباني.

وانطلقت صفارات إنذار الغارات الجوية في منطقة منتجع إيلات في أقصى جنوب إسرائيل على البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، وقال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط “هدفا جويا” كان يقترب.

وقال الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن إنهم أطلقوا “عددا كبيرا” من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، وهي العملية الثالثة التي تستهدف إسرائيل، وإن المزيد في المستقبل.

وأثار ارتفاع عدد القتلى في غزة نداءات من الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، ودول أخرى والأمم المتحدة لوقف القتال للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية، وشدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في واشنطن، على أهمية المساعدة الأمنية لإسرائيل والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

وأضاف بلينكن: “بدون إغاثة إنسانية سريعة ومستدامة، من المرجح أن ينتشر الصراع، وسوف تتزايد المعاناة، وسوف تستفيد حماس ورعاتها من خلال تصوير أنفسهم كمنقذين لحالة اليأس التي خلقوها”.

لقد أغلقت إسرائيل قطاع غزة وترفض السماح بدخول إمدادات الوقود خشية أن تستخدمها حماس لشن الحرب، كما تقول، وقال نتنياهو يوم الاثنين إن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار وستواصل خططها للقضاء على حماس، فيما قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية في جنيف يوم الثلاثاء إن “كارثة صحية عامة” وشيكة في غزة.

أطفال تحت الأنقاض

تسببت الغارات الجوية مساء الاثنين خارج المستشفى الإندونيسي في شمال غزة في انقطاع التيار الكهربائي، وقال الأطباء إنهم يخشون على حياة 250 جريحًا فلسطينيًا يتلقون العلاج هناك مع انخفاض الوقود.

وقال الدكتور معين المصري، إن “نفاذ الوقود يعني انقطاع التيار الكهربائي، وانقطاع التيار الكهربائي يعني الموت المحتوم للعديد من المرضى”، كما حذر جيمس إلدر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة في جنيف، من خطر وفاة الرضع بسبب الجفاف، وأضاف أن الأطفال في غزة يصابون بالمرض بسبب شرب المياه المالحة، وأن نحو 940 طفلا مفقودون في غزة، ويعتقد أن بعضهم عالقون تحت أنقاض المباني التي سويتها الغارات الجوية الإسرائيلية بالأرض.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن عددا أقل بكثير من شاحنات المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى الجيب المحاصر عما هو مطلوب، وتدفقت شاحنات المساعدات إلى غزة من مصر خلال الأسبوع الماضي عبر رفح، المعبر الرئيسي الذي لا يقع على الحدود مع إسرائيل.