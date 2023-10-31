تراند اليوم : اسعدي أولادك.. طريقة تحضير النجرسكو بالموتزاريلا بخطوات بسيطة في المنزل

تبحث الكثير من ربات المنزل عن وصفات مبتكرة وسهلة لتحضيرها في المنزل، لذا غالباً ما يلجئن إلي النجرسكو، حيث تعتبر النجرسكو من أشهر الوصفات في العالم والمحببة لدي الكثير من الأشخاص، ويمكن تحضيرها بكل سهولة وبمكونات متوفرة في كل منزل، كما يمكن تقديمها في العزومات لضيوفك فهي لا تستغرق الكثير من الوقت.

مكونات النجرسكو بالموتزاريلا

من أجل تحضير تلك الوجبة المميزة لابد من من وجود عدد من المكونات المنزلية البسيطة والتي سوف نشير غلها في الأسطر القادمة والتي منها:

5 ملاعق كبيرة من طحين.

100 غراماً من الزبدة.

لتر حليب.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

ثلث كوب من كريمة الطبخ.

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطبخ

4 صدور دجاج مقطعة مكعبات.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة من الخل.

كوب من الجبن الموزاريلا.

3 ملاعق كبيرة من الزيت زيتون.

نصف ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

حبة بصل مفروم.

نصف كوب مقطع من الفطر.

حبة فلفل أخضر مفرومة.

حبة فلفل أحمر مفرومة.

نصف كوب من الذرة مسلوقة.

طريقة التحضير

أولاً: في وعاء كبير، تبلي مكعبات الدجاج بالملح والبابريكا والفلفل والثوم البودرة والخل وزيت الزيتون، ثم اتركي الوعاء جانباً.

يهمك أيضاً

ثانياً: في إناء علي النار ذوبي الزبدة، ثم أضيفي الطحين وقلبي حتي يأخذ اللون الذهبي، وصبي الحليب بالتدريج مع التقليب المستمر.

ثالثاً: أضيفي الفلفل والملح وكريمة الطبخ وجوزة الطيب، ثم حركي المزيج جيداً حتي يغلي.

رابعاً: ضعي الدجاج في مقلاة علي النار وقلبي جيداً، ثم أضيفي البصل والفطر والفلفل الأخضر والأحمر، وقلبي المكونات جيداً حتي تنضج.

خامساً: أضيفي الذرة الصفراء وقلبي قليلاً، ثم ارفعي المقلاة عن النار.

سادساً: ضعي طبقة من الباستا في طبق بايركس، واسكبي فوقها البشاميل، ومن ثم وزعي طبقة الخضار والدجاج.

سابعاً: ضعي الجبن الموزاريلا، ثم طبقة أخري من الباستا، وطبقة من البشاميل، وضعي علي الوجه جبن الموزاريلا.

ثامناً وأخيراً: ندخل البايركس إلي الفرن حتي تذوب الجبن وتصبح ذهبية اللون وبللهنا والشفا.