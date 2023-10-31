تراند اليوم : بطعم الفلاحي.. طريقة عمل جبنة قريش من غير منفحه

الجبنة القريش من أشهر أنواع الأجبان في الشرق الأوسط وخاصة في مصر، فأنها تعد من الأنواع الذي يقوم بتحضيرها الفلاحين، وعند التفكير في صنعها بالمنزل بكل سهولة، حيث أن مكوناتها بسيطة لا تحتاج إلى العديد من المكونات وسوف نتعرف بالخطوات والصور على طريقة عمل جبنة قريش في المنزل.

مكونات جبن قريش

أن الجبنة القريش من الوصفات التي لا تحتاج إلى الكثير من الوصفات فهم فقط مكونين وهم:

2 كيلو حليب سائل كامل الدسم.

عبوة زبادي كبيرة.

أسهل طريقة عمل جبنة قريش

تعتبر أهم شيء لعمل الجبنه القريش هو الحليب الطازج لصنع الجبن وعدم وضعه في الثلاجة قبل الاستخدام.

نحضر وعاء صغير ونضع به كوب الزبادي ويتم تقلبه جيداً حتى تحصل على قوام كريمي.

يتم وضع الحليب في وعاء عميق ونسكب عليه الزبادي ونحرك جميع المكونات برفق لمدة دقيقتين فقط.

يتم تغطية الوعاء ويترك لمدة 7 ساعات على الأقل في درجة حرارة الغرفة.

بعد التأكد من أن الحليب قد تخثير يتم رفع الغطاء، ونقوم بتحضير وعاء كبير مع مصفاة ويتم وضعها قطعة قماش.

اسكب الحليب المخثر مع الزبادي فوق قطعة القماش والمصفأة.

يتم الانتظار حتى التأكد من تصفية الجبنه القريش بالكامل من الماء.

قم بلف قطعة القماش جيداً حول الجبنه وتكون على شكل أسطواني، ويتم ربط القماشة من الطرفين، ثم يترك لمدة 4 ساعات حتى تتأكد من تصفية الماء الموجودة في الجبنه تماماً.