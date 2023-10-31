تراند اليوم : أعشاب تؤخر سن اليأس وتساهم في تخفيف أعراضه من الهبات الساخنة

مما لا شك فيه أن هناك أعشاب تؤخر سن اليأس من خلال معالجتها للأعراض الأولية التي تظهر على المرأة، أيضًا تضطر المرأة للجوء إلى الأعشاب الطبيعية لكونها آمنة ولا تتسبب في إضطرابات الهرمونات في الجسم، كبقية الأدوية الهرمونية وتفيد في علاج الأعراض الخاصة بسن اليأس كالهبات الساخنة والصداع المستمر والتعب، حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن تناول الأعشاب بشكل يومي لها فعالية كبيرة في التخلص من تلك الأعراض المزعجة التي تطرأ على المرأة بشكل مفاجئ، وفيما يلي إليكم أهم الأعشاب التي تساعد على علاج أعراض فترة إنقطاع الطمث.

أعشاب تؤخر سن اليأس

تعرف الأعشاب الطبيعية منذ زمن بعيد أنها لها القدرة على معالجة العديد من الأمراض، وقد أثبتت فعاليتها في ذلك، بما فيها أعراض سن اليأس ومن يندرج تحت أعشاب تؤخر سن اليأس، بل ومفيدة في فترة انقطاع الطمث ما يلي:

تعتبر أعشاب الجنسنغ من أهم تلك الأعشاب، فهي قادرة على الحد من الأعراض التي يصاحبها سن اليأس كالهبات الساخنة والتعرف الليلي،

كذلك تعمل على تحسين اضطرابات النوم والحالة المزاجية، فهي تخلصك من القلق والتوتر بشكل كبير.

أعشاب زهرة الربيع المسائية

من الأعشاب الممتازة والتي يمكن أن تستخدمها المرأة في فترة إنقطاع الطمث.

فهي تعمل على تأخير أعراض سن اليأس والتخلص من آلامها التي تصيب الجسم بشكل عام.

عشبة الكوهوش السوداء

تمتاز بأنها بديل طبيعي لهرمون الإستروجين الذي ينقص معدله في جسم المرأة خلال تلك الفترة.

لذا تعتبر هذه العشبة اختيار ممتاز لتأخير سن اليأس وعلاج أعراضه.

عشبة الناردين

تعمل على تخليص الجسم من التوتر والقلق، والنوم بشكل أفضل.

حيث تتسبب فترة سن اليأس باضطرابات النوم للمرأة، لذا ينصح بالحفاظ على تناولها في تلك الفترة.

بذور الكتان

من أهم الأعشاب التي تحتوي على زيت أوميجا 3 وهو نوع من أنواع الزيوت التي يحتاج إليها جسم المرأة خلال تلك الفترة.

فضلًا عن إنها تمتلك العديد من الخواص التي تشبه هرمون الإستروجين وتعمل عمله.

ما هي الأعشاب المفيدة لسن اليأس؟

هناك بعض الأعشاب التي تفيد في سن اليأس :

عشبة الجنسنغ.

وعشبة الدونج كواي.

وكذلك أعشاب الاستروجينات الطبيعية.

هل الحلبة مفيدة لسن اليأس؟

نعم الحلبة من الأعشاب الممتازة التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط والتقليل من أعراض سن اليأس وعلاج الهبات الساخنة وإضطرابات النوم وغيرهم من الأعراض الأخرى.