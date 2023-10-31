تراند اليوم : إطلاق ساعة Crossbeats Diva الذكية للنساء بشاشة  AMOLED  ودعم للاتصال عبر تقنية البلوتوث والمزيد

يأتي Crossbeats Diva هذا بعد إصدار Nexus الذي تم الكشف عنه الأسبوع الماضي، تتميز الساعة الذكية المصممة خصيصًا للنساء بعلبة أنيقة مرصعة بـ 46 حجرًا كريمًا وتشطيب معدني فاخر، وهي مجهزة بتاج دوار جانبي لسهولة التنقل، والمزيد من الميزات المذهلة، تابع القراءة لمزيد من التفاصيل والتعرف على الأسعار والتوافر.

Crossbeats Diva

المواصفات والميزات الرئيسية

تتميز Diva بشاشة AMOLED دائمة العرض بحجم 1.28 بوصة وسطوع يبلغ 700 نيت، وتوفر مجموعة من أكثر من 100 واجهة ساعة قابلة للتخصيص.

بفضل دعم تقنية البلوتوث 5.3، تتيح الساعة الذكية المكالمات عبر البلوتوث.

توفر أكثر من 100 وضع رياضي وميزات مراقبة الصحة المختلفة، بما في ذلك تتبع معدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم ونوم الشخص وضغط الدم.

يتمتع الجهاز القابل للارتداء، بعمر بطارية يصل إلى 7 أيام وتصنيف مقاومة للماء والغبار بمعيار IP67.

في الجدول التالي كامل مواصفات الساعة الذكية Crossbeats Diva:

الميزة الوصف الشاشة AMOLED قياس 1.28 بوصة (360 × 360 بكسل)، سطوع 700 نيت، شاشة دائمة العرض التصميم مرصع بالحجارة واجهات الساعة أكثر من 100 واجهة ساعة قابلة للتخصيص الأزرار تاج دوار الاتصالات بلوتوث 5.3، دعم المكالمات عبر البلوتوث، ميكروفون ومكبر صوت مدمجين الرياضة أكثر من 100 وضع رياضي الصحة مراقبة معدل ضربات القلب، مستوى الأكسجين في الدم، تحليل النوم، تدريب التنفس، الصحة النسائية ومراقبة ضغط الدم الحماية مقاومة للماء والغبار بتصنيف IP67 التطبيق FitCoud Pro الميزات الأخرى منبه، آلة حاسبة، تذكير بالجلوس الطويل، ساعة توقف، حالة الطقس، العثور على هاتفي، التحكم في الموسيقى والكاميرا، التذكيرات والتنبيهات عمر البطارية يصل إلى 7 أيام

السعر والتوافر

تأتي ساعة Crossbeats Diva الذكية بألوان الذهبي والفضي ويبلغ سعرها 3499 روبية في الهند، وهي متاحة للشراء بالفعل على موموقع Amazon.in وموقع Crossbeats.