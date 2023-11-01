تراند اليوم : عروض كارفور للبلاك فرايداي بدأت الحق اشتري الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والأغذية بخصم 50%

مع بداية شهر نوفمبر تم الإعلان رسميا عن عروض كارفور الجديدة والتي تشمل عروض البلاك فرايداي والتي تقع في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر وتصل الخصومات المعلنة داخل المجلة حتى 50% من سعر المنتج الأصلي ويصل عدد صفحات المجلة لحوالي 55 صفحة تحتوي على مئات المنتجات المختلفة مثل الأجهزة الكهربائية المتنوعة من شاشات وثلاجات وغسالات والكثير من الأجهزة التي لا يستغني عنها أي منزل وكذلك عروض على أواني الطبخ وأدوات المنزل والمأكولات المختلفة والمنظفات عروض اليوم لا تقاوم لذا اغتنم الفرصة. عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية اشتري الآن ووفر فلوسك مع عروض كارفور الاستثنائية خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر واشتري كل الأجهزة والأدوات التي تنقص بيتك أو جدد الأجهزة القديمة بأجهزة حديثة كما تعتبر تخفيضات شهر نوفمبر فرصة للشباب المقبلين على الزواج لشراء كافة الأجهزة التي يرغبون في شرائها وتوفير آلاف الجنيهات فمهما كانت ميزانيتك سوف تجد منتجات ممتازة تناسب احتياجاتك. عروض كارفور على الشاشات والموبايلات واللاب توب سعر شاشة ماركة فريش LED حجم 40 بوصة يساوي 5999 جنية

سعر شاشة ماركة شارب LED حجم 65 بوصة سمارت + اندرويد يساوي 16999 جنية

سعر شاشة ماركة جاك LED حجم 32 بوصة يساوي 3899 جنية

سعر شاشة ماركة أرمادلو LED حجم 43 بوصة سمارت + اندرويد يساوي 7499 جنية

سعر شاشة ماركة سامسونج LED حجم 43 بوصة سمارت يساوي 9699 جنية

سعر شاشة ماركة إل جي LED حجم 43 بوصة سمارت يساوي 13899 جنية

سعر شاشة ماركة شارب LED حجم 55 بوصة سمارت + اندرويد يساوي 12999 جنية عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية الكبيرة سعر غسالة أطباق تورنيدو حجم 12 فرد يساوي 22279 جنية

سعر غسالة نصف أوتوماتيك فريش 14 كجم تساوي 4619 جنية

سعر غسالة فريش أوتوماتيك تحميل علوي حجم 7 كجم يساوي 7599 جنية

سعر غسالة زانوسي أوتوماتيك تحميل أمامي حجم 7 كجم يساوي 13599 جنية

سعر ثلاجة شارب حجم 385 لتر نوفروست يساوي 21999 جنية

سعر ثلاجة فريش حجم 397 لتر نوفروست يساوي 20870 جنية

سعر فريزر شارب 6 أدراج نوفروست يساوي 25399 جنية

سعر بوتاجاز فريش 5 شعلات يساوي 7999 جنية

سعر سخان مياه غاز 10 لتر يساوي 4499 جنية

سعر سخان مياه كهرباء 50 لتر يساوي 2799 جنية

سعر تكييف فريش 1.5 حصان يساوي 14799 جنية عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية الصغيرة سعر مبرد مياه جاك 2 حنفية يساوي 3399 جنية

سعر فرن كهربائي فريش 48 لتر يساوي 1969 جنية

سعر مايكروويف جاك 20 لتر يساوي 2999 جنية

سعر قلاية كهربائية بدون زيت حجم 4 لتر يساوي 3990 جنية

سعر غلاية كهرباء ماي تشويس يساوي 299 جنية

سعر خلاط يدوي براون يساوي 3599 جنية

سعر مكواه تورنيدو يساوي 899 جنية

سعر مكنسة كهربائية جاك يساوي 2299 جنية عروض على الأدوات المنزلية الجديدة سعر طقم جرانيت ايديال هوم تركي 15 قطعة يساوي 4499 جنية

سعر طقم طهي نوفال 11 قطعة يساوي 1499 جنية

سعر طقم جرانيت توب شيف 17 قطعة يساوي 6999 جنية

سعر طقم طاسة تروفال 3 قطع يساوي 449 جنية

سعر طقم طينية فرن تروفال 3 قطع يساوي 589 جنية

سعر طقم استانلس + طقم مائدة نوفال 22+24 قطعة يساوي 5899 جنية

سعر طقم طهي استانلس زهران مكون من 8 قطع يساوي 3599 جنية عروض كارفور على السلع الغذائية والمنظفات تشارك كارفور بعروض اليوم في المبادرة الرئاسية لخفض أسعار المنتجات الغذائية حيث تم تخفيض أسعار أغلب السلع الضرورية للمنزل مثل السكر والزيت ومنتجات البقالة كما توفر مجلة عروض كارفور خصومات كبيرة على جميع أنواع المنظفات ومنتجات العناية الشخصية اغتنم الفرصة واشتري الآن قبل انتهاء العروض واستفيد من التخفيضات الكبيرة في الأسعار واليكم أهم عروض اليوم: عروض على اللحوم والدواجن والأسماك

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