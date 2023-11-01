تراند اليوم : مفاجأة في أسعار الذهب اليوم 1 نوفمبر 2023

تراجعت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 2570 جنيه للبيع و 2550 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم وجاءت أسعاره اليوم كالتالي: وجاءت أسعاره اليوم كالتالي: سعر الذهب عيار 9: تم تسجيل سعر الذهب عيار 9 اليوم إلى 1101.5 جنيه للبيع و 1092.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12: بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم نحو 1468.5 جنيه للبيع و 1457.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14. تم تسجيل سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة اليوم إلى 1713.25 جنيه للبيع و 1700 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 18: بلغ سعر الذهب عيار 18 في محلات الصاغة اليوم نحو 2202.75 جنيه للبيع و 2185.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22: تم تسجيل سعر الذهب عيار 22 في محلات الصاغة اليوم إلى 2692.5 جنيه للبيع و 2671.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 24: تم تسجيل سعر الذهب عيار 24 في محلات الصاغة المصرية اليوم إلى 2937.25 جنيه للبيع و 2914.25 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب تم تسجيل سعر الجنيه الذهب من خلال تعاملات اليوم إلى 20560 جنيه للبيع و 20400 جنيه للشراء. تم تسجيل سعر الجنيه الذهب من خلال تعاملات اليوم إلى 20560 جنيه للبيع و 20400 جنيه للشراء.

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