تراند اليوم : أسعار الدولار اليوم الأربعاء

استقرت أسعار الدولار وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

جاءت أسعار الدولار كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر:

وصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

تم تسجيل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

بلغ سعر الدولار فيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس:

تم تسجيل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

وصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم إلى 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد:

بلغ سعر الدولار فيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك CIB.

بلغ سعر الدولار فيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي:

تم تسجيل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

تم تسجيل سعر الدولار في السوق السوداء بقيمة قد تتراوح ما بين 46.20 و 46.30 جنيه للشراء و 46.40 و 46.50 جنيه للبيع.