- 1/3
- 2/3
- 3/3
استقرت أسعار الدولار وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.
أسعار الدولار اليوم
جاءت أسعار الدولار كالتالي:
سعر الدولار في بنك مصر:
وصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
تم تسجيل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:
بلغ سعر الدولار فيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس:
تم تسجيل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
وصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم إلى 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك المصرف المتحد:
بلغ سعر الدولار فيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك CIB.
بلغ سعر الدولار فيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي:
تم تسجيل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في السوق السوداء
تم تسجيل سعر الدولار في السوق السوداء بقيمة قد تتراوح ما بين 46.20 و 46.30 جنيه للشراء و 46.40 و 46.50 جنيه للبيع.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : أسعار الدولار اليوم الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.