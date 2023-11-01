تراند اليوم : واتساب يطرح ميزة رائعة طال انتظارها لمستخدمي تلك الهواتف.. وكيفية تفعليها

يعمل خلال هذه الفترة تطبيق واتساب WhatsApp على ميزة جديدة تسمح لمستخدمي هواتف آيفون ببدء مكالمات جماعية مع ما يصل إلى نحو 31 مشاركاً فقط، ولك وفق ما ذكره موقع WABetaInfo المتخصص في رصد مزايا تطبيق الدردشة الفوري العالمي.

ميزة المكالمات الجماعية على واتساب

أكد موقع “WABetaInfo” ان واتساب أصدر مؤخراً تحديث خاصاً للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS الذي يحمل رقم 23.21.72 على متجر التطبيقات، حيث أنه يحمل تحسيناً هاماً بشأن المكالمات الجماعية على الإصدار المخصص من التطبيق لتلك الهواتف التي تصدرها شركة آبل.

والجدير بالذكر أن تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا يسمح حالياً لمستخدميه بإجراء مكالمات جماعية مع ما يصل غلى نحو 15 شخصاً على كل أجهزة أندرويد وهواتف آيفون.

ومع التحديث الأخير يسهل تطبيق الدردشة الفوري العالمي على مسخدمي هواتف أيفون بدء مكالمات جماعية مع ما يصل إلى 32 مشاركاً على الفور، مما يسبط في النهاية تجربة المستخدمين ويحسنها، وتكون تلك الميزة متاحة للمستخدمين الذين قاموا بتثبيت آخر تحديث من متجر التطبيقات، وفي حال عدم مشاهدة الميزة فقد يتم طرحها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

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خطوات بدء مكالمة جماعية على واتساب