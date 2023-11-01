تراند اليوم : مفاجأة من البنك المركزي.. سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء اليوم 1 نوفمبر 2023

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 1/ 11/ 2023 استقرار في جميع البنوك المصرية، وبدأ الكثير من الأشخاص يبحثون عبر شبكة الأنترنت للتعرف على سعر الدولار اليوم قبل العطلة الأسبوعية للبنوك، ولذلك يقدم موقع مصر فايف أخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 قبل إعلان البنك المركزي في الاجتماع القادم بالقرارات الجديدة.

سعر الدولار اليوم في مصر

أعلن البنك المركزي أنه سيتم عقد اجتماع غداً الخميس 2 نوفمبر 2023 وسيتم الإعلان عن بعض القرارات الجديدة، وقد يتوقع الكثير أنه سيتم تعويم الجنيه المصري مرة أخرn، وذلك يعمل على انخفاض قيمة الجنية أمام الدولار، بالرغم أن الحكومة قامت من قبل بالتصريح أنه هذا القرار سيتم تأجيله إلى العام القادم 2023.

وأكد الخبير المالي الدكتور “طلال توفيق” عن عدم مصداقية شائعات تعويم الجنيه أمام الدولار ولم تكون في الاجتماع غداً ومن المستبعد إتخاذ هذا القرار بالوقت الحالي.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل اليوم الدولار في أول تعاملاته بالبنوك المصرية بسعر الشراء 30.85 جنيه، وسعر البيع 30.95 جنيه، بينما سجل في جميع البنوك المصري كالتالي:

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك القاهرة 30.85 جنيه 30.95 جنيه البنك المصري الأهلي 30.75 جنيه 30.85 جنيه بنك مصر 30.75 جنيه 30.85 جنيه بنك الإسكندرية 30.85 جنيه 30.95 جنيه بنك cib 30.85 جنيه 30.95 جنيه بنك أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه 30.95 جنيه سعر شراكات الصرافة 30.75 جنيه 30.95 جنيه

الدولار في السوق السوداء

تراجع سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم في السوق السوداء ليصل ما بين 45.5 جنيه و 46.80 جنيه، وقد يكون سبب التراجع هذا بعد الإعلان عن اجتماع البنك المركزي غداً وما هي النتائج المترتبة عن سعر الفائدة التي أخدها المركز قبل أيام.