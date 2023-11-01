تراند اليوم : مفاجأة المعدن الأصفر… سعر الذهب في مصر الأربعاء 1 نوفمبر 2023

سعر الذهب اليوم في مصر، حيث شهد المعدن الأصفر في أول تعاملاته اليوم 1 نوفمبر 2023 تراجع في اسعار الذهب ومن أبرزها عيار 21 وهو الأكثر تداول وقد سجل سعر البيع 2570 جنيهاً، بينما وصل سعر الشراء إلى 2550 جنيهاً، ويوفر موقعنا لكم كافة التفاصيل عن سعر الذهب في مصر.

سعر الذهب في مصر اليوم

سنعرض لكم أخر تحديث للأعيرة الذهب المختلفة اليوم في مصر الموافق يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 وهي كالتالي:

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 2937.25 جنيه 2914.25 جنيه عيار 22 2692.5 جنيه 2671.5 جنيه عيار 21 2570 جنيه 2550 جنيه عيار 18 2202.75 جنيه 2185.75 جنيه عيار 14 1713.25 جنيه 1700 جنيه عيار 12 1468.5 جنيه 145.25 جنيه عيار 9 1101.5 جنيه 1092.75 جنيه

سعر الجنيه الذهب

مع ارتفاع أسعار الذهب المستمرة خلال هذه الفترة بسبب الوضع الراهن في المنطقة، لا يزال سعر الجنيه الذهب مرتفع ليسجل اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 في سوق الذهب بمصر ليصل سعر البيع 20560 جنيه، بينما وصل سعر الشراء 20400 جنيه، ويعد وزن 8 جرامات من عيار 21 هو الأكثر تداول في مصر.

سعر الذهب بالدولار

أما عن سعر أوقية الذهب اليوم فقد سجلت مع بداية تعاملاتها بالدولار 1.984.08 دولار أمريكي للأوقية وهذا يعد منخفض عن أخر تعاملات لها أمس، حيث انخفض بنسبة 0.61%، والذي كان بقيمة 1.996.25 دولار أمريكي للأوقية.