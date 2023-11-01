تراند اليوم : السعودية تفوز بتنظيم كأس العالم 2034 رسميا فما هي الملاعب التي سوف تستضيف المباريات

استطاعت المملكة العربية السعودية رسميا حسم تنظيم كأس العالم 2034 بشكل رسمي بعد اعلان الفيفا عن الخبر اليوم وكانت السعودية قد تقدمت بملف وحيد لاستضافة منافسات العرس العالمي ودون وجود أي ملف منافس وسوف تقام المباريات خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2034 خلال فصل الخريف للابتعاد عن الحرارة العالية خلال فصل الصيف داخل المملكة وسوف يشارك في هذه المنافسات 48 منتخب يمثلون كافة قارات العالم ومن المنتظر أن تقدم السعودية تنظيما مبهرا يؤكد ريادتها عالميا.

ما هي أهم الملاعب التي سوف تستضيف كأس العالم 2034

تمتلك السعودية موارد كبيرة تضمن جودة تنظيم كأس العالم 2034 وقد تم الاعلان عن تنظيم البطولة في 10 ملاعب مختلفة منهم 6 ملاعب قائمة حاليا وسوف يتم اعادة تجديدها ليناسب كأس العالم و2 تحت الانشاء حاليا فيما سوف يتم بناء الملعبان الباقيان خلال الفترة المقبلة ومن المنتظر أن يستقبل استاد القدية بالرياض وهو استاد تحت الانشاء المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2034 واليكم 8 من الملاعب التي ستستضيف المباريات:

ملعب القدية بالرياض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ملعب الملك عبدالله بجدة ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر ملعب الجوهرة المشعة بجدة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمكة المكرمة ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالمدينة المنورة

صور ملاعب السعودية التي سيلعب بها كأس العالم

تعد الملاعب السعودية من الملاعب المتطورة وقد استطاعت المملكة خلال الفترة الماضية من استقطاب لاعبين عالميين من مختلف الدوريات الكبرى مثل كرستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيمة ورياض محرز وفيرمينو والكثير من أهم اللاعبين على الساحة العالمية واستطاعت المملكة تطوير بنيتها التحتية ومنشآتها الرياضية لتنظيم كأس العالم وقد جمعنا لكم صور الملاعب التي سوف تقام عليها المباريات واليكم الصور.

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