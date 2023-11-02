تراند اليوم : ظهور النسخة العالمية من هاتف Redmi Note 13 Pro على منصة Geekbench مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت

قامت Redmi بإطلاق سلسلة Note 12 في الصين في سبتمبر، ومن المتوقع أن تصل هذه السلسلة المكونة من النماذج القياسية والبرو والبرو بلس إلى الأسواق العالمية قريبًا، يث تم رصد هاتف Redmi Note 13 Pro مؤخرًا في قاعدة بيانات شهادة FCC، والآن، ظهرت النسخة العالمية من الجهاز على قاعدة بيانات Geekbench مما يشير إلى إطلاقه القريب، تتطابق المواصفات المذكورة على منصة الاختبار مع نموذج الهاتف في الصين.

Redmi Note 13 Pro

المعالج والأداء

على منصة Geekbench، يحمل هاتف Redmi Note 13 Pro رقم طراز 2312DRA50G. تم تسمية اللوحة الأم باسم gamet وتحتوي على أربعة نوى يعمل ترددها عند 1.96 جيجاهرتز وأربعة نوى أخرى تعمل ترددها عند 2.40 جيجاهرتز، وهذا يتوافق مع معالج Snapdragon 7s Gen 2. يتم سرد الجهاز مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت على منصة الاختبار، من حيث البرمجيات، سيتم شحنه مع نظام Android 13.

يحصل هاتف Redmi Note 13 Pro على 1021 و 2855 نقطة في نتائج اختبار الأداء الفردي والمتعدد على Geekbench على التوالي، في غضون ذلك، كشفت قائمة FCC عن وحدة بطارية بسعة 5020 مللي أمبير في الساعة للجهاز.

المواصفات والميزات المشاعة

تتردد الشائعات حول أن هاتف Redmi Note 13 Pro قد يظهر في الأسواق العالمية كهاتف POCO، ومازال موعد الإطلاق العالمي لسلسلة Redmi Note 13 غير معروف، ونظرًا لبدء حصول نماذج Note 13 على شهادات مختلفة، يمكننا توقع إطلاقها في الأشهر القادمة.

وبالنسبة إلى الهاتف في الصين، يتميز Redmi Note 13 Pro بـ: