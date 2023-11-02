تراند اليوم : فوائد الزنجبيل للشعر.. وطريقة استخدامه لإطالة الشعر

الزنجبيل هو نبات جذري غني بالعناصر الغذائية والمركبات المفيدة للصحة، كما أنه يتمتع بالعديد من الفوائد للشعر، حيث يعد زيت الزنجبيل من أقوى الزيوت التي تساعد على إطالة وتنعيم وفرد الشعر، فهو غني بمادة الكيراتين التي تساعد على تقوية الشعر من الجزور وتنشيط الدورة الدموية، وفى هذا المقال نتناول فوائد الزنجبيل للشعر وكيفية عمل زيت الزنجبيل لإطالة الشعر.

فوائد الزنجبيل للشعر

تحفيز نمو الشعر: يحتوي الزنجبيل على مركبات نشطة تساهم في تحفيز نمو الشعر، مثل الجنجيرول والشاغول، حيث تساعد هذه المركبات على زيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما يوفر الغذاء والأكسجين اللازمين لبصيلات الشعر.

علاج تساقط الشعر: يساعد الزنجبيل على علاج تساقط الشعر، حيث يساعد على تثبيط عمل الإنزيمات التي تؤدي إلى تلف بصيلات الشعر.

تقوية الشعر: يساعد الزنجبيل على تقوية الشعر وتقليل تساقطه، وذلك بفضل خصائصه المضادة للأكسدة التي تحمي الشعر من التلف.

ترطيب الشعر: يساعد على ترطيب الشعر وجعله أكثر نعومة ولمعانًا.

التخلص من قشرة الرأس: يساعد الزنجبيل على التخلص من قشرة الرأس، وذلك بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات.

كيفية عمل زيت الزنجبيل لإطالة الشعر

يمكن استخدام الزنجبيل في شكله الطازج أو المجفف، كما يمكن استخدامه لصنع زيت الزنجبيل، الذي يعتبر من أفضل الطرق لاستفادة الشعر من فوائد الزنجبيل.

مكونات زيت الزنجبيل

100 جرام من الزنجبيل الطازج.

100 مل من زيت الزيتون.

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طريقة عمل زيت الزنجبيل

يغسل الزنجبيل جيدًا ويقطع إلى شرائح رفيعة.

يوضع الزنجبيل في قارورة نظيفة.

يضاف إليه زيت ناقل مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

طريقة استخدام زيت الزنجبيل

تدليك فروة الرأس بزيت الزنجبيل لمدة 5 دقائق، يساعد التدليك على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز نمو الشعر ثم يترك لمدة 30 دقيقة، ثم يغسل الشعر.