تراند اليوم : أفضل 11 فاكهة منخفضة السكر لتناولها كوجبة خفيفة

ليس خبراً أن تناول الفاكهة مفيد لصحتك، ومع ذلك، إذا كنت قلقًا بشأن كمية السكر التي تتناولها ، سواء كان ذلك بسبب مرض السكري أو أي سبب آخر، فليست كل الفواكه متساوية، فقد نشر موقع بيور واو ما اختارته، أليسا ويلسون ، أخصائية التغذية المسجلة لأفضل فاكهة منخفضة السكر والتي لن تؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم.

أفضل 11 فاكهة منخفضة السكر

الفراولة

كمية السكر:7 جرام لكل كوب

مؤشر نسبة السكر في الدم:41

بالإضافة إلى كونها خيارًا ممتازًا منخفض السكر، يمكن للفراولة أن ترفع نسبة الكوليسترول الجيد وتخفض ضغط الدم، كما أن كوبًا واحدًا فقط من الفاكهة الكاملة يوفر الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين سي.

التوت

كمية السكر:4 جرام لكل كوب

مؤشر نسبة السكر في الدم: 32

تقول الخبيرة ويلسون أن التوت هو أحد أفضل الفواكه منخفضة السكر التي يمكنك تناولها بشكل عام، لكن إذا كنا نتحدث عن أنواع معينة من التوت، فإن التوت يحتوي على أقل نسبة سكر بحوالي 5 جرام لكل كوب.

الجريب فروت

كمية السكر: 6 جرام لكل نصف ثمرة

مؤشر نسبة السكر في الدم: 26

من المعروف أن الجريب فروت لاذع، لذلك لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن نصف هذه الفاكهة (الكبيرة جدًا) تحتوي على 11 جرامًا فقط من السكر، وأفضل ما في الأمر هو أن الجريب فروت يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات الأنسولين متساوية، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

الكيوي

كمية السكر:7 جرام لكل كيوي

مؤشر نسبة السكر في الدم: 50

تعتبر حبة كيوي واحدة من الناحية الفنية، والتي يسهل العثور عليها طوال العام، تحتوي على حوالي 7 جرامات فقط من السكر، تعتبر هذه الفاكهة أيضًا مصدرًا ممتازًا لفيتامين E ، الذي يساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

الأفوكادو

كمية السكر:1 جرام لكل ثمرة أفوكادو

مؤشر نسبة السكر في الدم: 40

الأفوكادو أقرب ما يكون إلى الخلو من السكر مثل الفاكهة (ونعم، إنها فواكه من الناحية الفنية)، تحتوي ثمرة الأفوكادو الكاملة على جرام واحد فقط من السكر، بالإضافة إلى الفائدة الإضافية المتمثلة في كونها مليئة بالدهون الصحية.

الخوخ

كمية السكر: 6 جرام لكل ثمرة

مؤشر نسبة السكر في الدم: 28

في حين أن طعم الخوخ الناضج تمامًا يكون حلوًا جدًا، إلا أن الخوخ المتوسط ​​يحتوي فقط على حوالي 13 جرامًا من السكر، كما أن الخوخ مليء بالفيتامينات C وB2 وA، بالإضافة إلى الحديد ومضادات الأكسدة.

البرقوق

كمية السكر:6 جرام لكل ثمرة

مؤشر نسبة السكر في الدم: 39

مع 30 سعرة حرارية فقط وحوالي 7 جرامات من السكر لكل فاكهة، يعد البرقوق فاكهة رائعة منخفضة السكر يمكن إضافتها إلى السلطات والحلويات للحصول على القليل من الحلاوة الطبيعية، كما أن البرقوق غني بالألياف، والتي يمكن أن تساعد في إبطاء ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الكربوهيدرات.

الشمام

كمية السكر:6 جرام لكل كوب

مؤشر نسبة السكر في الدم: 65

يحتوي الشمام على ما يقل قليلاً عن 13 جرامًا لكل كوب من الفاكهة المكعبة، وهو منخفض نسبيًا في السكر والكربوهيدرات، نظرًا لأنه يتكون من 90 بالمائة من الماء، يعد الشمام أيضًا مصدرًا رائعًا لفيتامين أ، فقط لاحظ أنه يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم أعلى من العديد من الفواكه الأخرى.

البرتقال

كمية السكر:8 جرام لكل ثمرة

مؤشر نسبة السكر في الدم: 52

تشتهر برتقالة السرة باحتوائها على نسبة عالية من فيتامين C ، وتحتوي على حوالي 70 سعرة حرارية وأقل من 14 جرامًا من السكر، يساعد البرتقال جسمك على امتصاص الحديد، بينما يعزز أيضًا جهاز المناعة لديك.

الكمثرى

كمية السكر:6 جرام لكل ثمرة

مؤشر نسبة السكر في الدم: 41

الكمثرى هي فاكهة لذيذة تتكون في معظمها من الماء وكمية متواضعة من السكر. الكمثرى الآسيوية هي نوع جيد بشكل خاص لتناوله، لأنها تحتوي على حوالي 9 جرامات فقط من السكر وتتميز بمذاق التفاحة المرضي.

الليمون والليمون الحامض

كمية السكر:1 جرام لكل ليمونة ، 1.1 جرام لكل ليمونة

مؤشر نسبة السكر في الدم:20 لليمون والليمون الحامض

مع وجود 1 إلى 2 جرام فقط من السكر لكل منهما، يعتبر الليمون الحامض مثاليًا للعصر في كوب من الماء أو على مجموعة واسعة من الأطعمة، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه الحمضيات على فيتامين C، والذي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.