تراند اليوم : أحدث ميزة في واتساب: ميزة الملف الشخصي البديل في WhatsApp

يعد WhatsApp بلا شك تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شعبية في العالم اليوم، ومع ذلك، فإن هذه الشعبية تجلب معها بعض المخاطر، على سبيل المثال، عندما يضيفك شخص ما على WhatsApp، يمكنه رؤية صورة ملفك الشخصي وقصصك وحالتك، بعض هذه المعلومات قد لا تكون مناسبة للإعدادات المهنية، ولحسن الحظ، مع أحدث ميزة في واتساب، تهدف ميزة الملف الشخصي البديل في WhatsApp إلى معالجة هذه المشكلات، اقرأ التفاصيل هنا.

أحدث ميزة في واتساب

ميزة الملف الشخصي البديل في WhatsApp

يهدف ملف تعريف WhatsApp البديل إلى تزويد المستخدمين بالخصوصية التي يرغبون فيها، تتيح هذه الميزة، التي تعمل عليها الشركة منذ بعض الوقت، للمستخدمين الذين قاموا بتعيين حساباتهم على “خاص” بإنشاء ملف تعريف ثانوي، من خلال هذا، تكون صورة الملف الشخصي الثانوية المحددة فقط مرئية للشخص الآخر، مما يحافظ على خصوصية معلوماتك الشخصية.

بهذه الطريقة، يمكنك إبقاء زوجتك سعيدة وتقديم صورة أكثر احترافية في عالم الأعمال باستخدام نفس الملف الشخصي، ولسوء الحظ، فإن الميزة لا تزال جديدة تمامًا وفي مرحلة التطوير، لذلك، ليس من الواضح حاليًا كيف ستعمل هذه الميزة أو ما عليك القيام به للسماح للآخرين برؤية ملفك الشخصي الأساسي.

وبطبيعة الحال، أثارت هذه الميزة بعض الجدل، يجد بعض المستخدمين أن ميزة الملف الشخصي البديل في WhatsApp مفيدة، بينما يعتقد البعض الآخر أنها قد تسبب مشاكل في العلاقات المهنية والشخصية، حتى أن البعض يفضل تسمية هذه الميزة بأنها “مساعدة المحتالين” و”تدمير العلاقات”، وفي النهاية، فإن كيفية استخدامه متروك لك تمامًا.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الميزة تختلف عن ميزة دعم الحسابات المتعددة التي تم طرحها مؤخرًا، والتي تتيح لك استخدام حسابين على واتساب على جهاز واحد، في هذه الحالة، أنت لا تستخدم حسابين منفصلين ولكن ملفات تعريف مختلفة مرتبطة بحسابك.