تراند اليوم : تسريبات جديدة بشأن هاتف iPhone 16 Pro القادم

بدأت بالفعل خلال الساعات الماضية تسريبات جديدة، بشأن تفاصيل حول سلسلة هواتف iPhone 16 القادمة من شركة آبل عملاق تصنيع الهواتف الذكية في العالم، حيث أعلنت الشركة الأمريكية عن أحدث هواتفها خلال الفترة القليلة الماضية بسلسلة هواتف آيفون 15 والتي تم الإعلان عنها الشهر الماضي.

هواتف iPhone 16

في تطور جديد يلقى تقرير صادر من Economic News Daily الضوء على بعض التفاصيل الهامة على الكاميرا المقربة لجهاز iPhone 16 Pro.

وفقاً للتقرير سوف تقوم Largan بتصنيع عدسات telephoto بشكل مميز وحصري لهاتف شركة آبل المميز والتي تعمل الشركة حالياً على صداره خلال الفترة القادمة، ولم يتم الإعلان عن موعد إصدار الهاتف الجديد من الشركة، حيث تحمل عدسة الكاميرا زجاجاً مصبوباً يُقال أنه أرق من الزجاج التقليدي كما أنه أخف، وسوف يُساعد ذلك على تقليل سمك نتوء الكاميرا البارز مع تقليل بعض لوزن، وانه سوف يوفر مسافة تكبير أفضل.

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الكاميرا

ويضيف التقرير أن تلك العدسة الجديدة سوف يتم دمجها في هواتف iPhone 16 Pro و Pro Max، وذلك بسبب تعقيدها، كما كشف تقرير سابق أن هاتف iPhone 16 Pro قد يعتمد على عدسة مميزة telephoto tetraprism الموجودة حالياً في هاتف آيفون برو ماكس 15، حيث تعد من العدسات المعقدة وتنتجها نفس الشركة السابق ذكرها.

يعني ذلك أن قدرة العدسة على التكبير إلى نحو 120مم، مما يجعل من الهاتف الجديد لشركة آبل على قدم المساواة مع طراز iPhone 15 Pro Max الحالي.