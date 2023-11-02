تراند اليوم : عروض كارفور في الويك إند.. كمل أجهزة بيتك بنصف السعر حتى 5 نوفمبر 2023

عروض كارفور في الويك إند، تواصل كارفور تقديم أقوى العروض الأسبوعية بمفاجئات ضخمة لعملائها في مختلف الفروع على مستوى الجمهورية، بتخفيضات هائلة وخصومات حصرية تصل إلى 50% على كافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات وأجهزة اللاب توب والموبايلات، في عروض الفرايداي من كارفور، وتستمر العروض من اليوم وحتى 5 نوفمبر 2023.

عروض كارفور في الويك إند حتى 5 نوفمبر

تستمر كارفور مصر في تقديم أقوى العروض على الأجهزة الكهربائية من شاشات وثلاجات وغسالات، من أفضل العلامات التجارية وبأفضل الأسعار، وذلك في جميع فروع كارفور أو من خلال موقع التسوق الالكتروني.

عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية في الويك إند حتى 5 نوفمبر

شاشة يونيون اير 43 بوصة سمارت بسعر 8099 جنية.

شاشة تورنيدو 43 بوصة بسعر 8199 جنية.

شاشة ال جي 55 بوصة سمارت بسعر 16499 جنية.

ثلاجات يونيون اير 350 لتر ديجتال بسعر 16849 جنية.

ثلاجة توشيبا 395 لتر انفرتر بسعر 27399 جنيه.

ثلاجة فريش 329 لتر نوفروست بسعر 18440 جنية.

بوتاجاز يونيون اير 5 شعلة بسعر 10499 جنية.

غسالة فريش تحميل علوي 9 كجم بسعر 9899 جنية.

مجلة عروض كارفور في الويك إند

عروض كارفور في الويك اند مستمرة من اليوم وحتى 5 نوفمبر في جميع فروع كارفور مصر وعلى موقع التسوق الإلكتروني.