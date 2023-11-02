- 1/26
- 2/26
- 3/26
- 4/26
- 5/26
- 6/26
- 7/26
- 8/26
- 9/26
- 10/26
- 11/26
- 12/26
- 13/26
- 14/26
- 15/26
- 16/26
- 17/26
- 18/26
- 19/26
- 20/26
- 21/26
- 22/26
- 23/26
- 24/26
- 25/26
- 26/26
عروض كارفور في الويك إند، تواصل كارفور تقديم أقوى العروض الأسبوعية بمفاجئات ضخمة لعملائها في مختلف الفروع على مستوى الجمهورية، بتخفيضات هائلة وخصومات حصرية تصل إلى 50% على كافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات وأجهزة اللاب توب والموبايلات، في عروض الفرايداي من كارفور، وتستمر العروض من اليوم وحتى 5 نوفمبر 2023.
عروض كارفور في الويك إند حتى 5 نوفمبر
تستمر كارفور مصر في تقديم أقوى العروض على الأجهزة الكهربائية من شاشات وثلاجات وغسالات، من أفضل العلامات التجارية وبأفضل الأسعار، وذلك في جميع فروع كارفور أو من خلال موقع التسوق الالكتروني.
عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية في الويك إند حتى 5 نوفمبر
- شاشة يونيون اير 43 بوصة سمارت بسعر 8099 جنية.
- شاشة تورنيدو 43 بوصة بسعر 8199 جنية.
- شاشة ال جي 55 بوصة سمارت بسعر 16499 جنية.
- ثلاجات يونيون اير 350 لتر ديجتال بسعر 16849 جنية.
- ثلاجة توشيبا 395 لتر انفرتر بسعر 27399 جنيه.
- ثلاجة فريش 329 لتر نوفروست بسعر 18440 جنية.
- بوتاجاز يونيون اير 5 شعلة بسعر 10499 جنية.
- غسالة فريش تحميل علوي 9 كجم بسعر 9899 جنية.
مجلة عروض كارفور في الويك إند
عروض كارفور في الويك اند مستمرة من اليوم وحتى 5 نوفمبر في جميع فروع كارفور مصر وعلى موقع التسوق الإلكتروني.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : عروض كارفور في الويك إند.. كمل أجهزة بيتك بنصف السعر حتى 5 نوفمبر 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.