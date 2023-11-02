تراند اليوم : استعلم الآن.. رابط نتيجة الامتحان الإلكتروني في مسابقة 30 ألف معلم للعام الثاني في 10 محافظات

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة 30 ألف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك للعام الثاني في 10 محافظات، هي “المنيا، أسيوط، بني سويف، الشرقية، الأقصر، المنوفية، سوهاج، الفيوم، قنا، أسوان”.

رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة

أوضح بيان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، انه يمكن الاستعلام عن النتيجة، من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي “نتيجة مسابقة 30 ألف معلم للعام الثاني“.

وللاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم يرجى اتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية.

ثم الضغط على أيقونة استعلام أعلى الصفحة الرئيسية لبوابة الوظائف الحكومية.

ثم إدخال الرقم القومي ورقم التقديم.

ثم الضغط على استعلام.

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ويفتح باب التظلم على النتيجة لمن يرغب من المتقدمين بهذه المحافظات، ابتداء من اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023، ولمدة أسبوعين.