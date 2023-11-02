تراند اليوم : إطلاق Lava Blaze 2 5G بمواصفات مذهلة مقارنة بسعره المنخفض.. السعر والمواصفات

بعد العديد من التسريبات والتكهنات ، كشفت Lava النقاب عن جهاز Lava Blaze 2 5G الجديد كليًا بمواصفات تشمل شاشة 90 هرتز ومجموعة شرائح MediaTek Dimensity 6020 والمزيد ، ومن الجدير بالذكر أن هاتف Lave Blaze 2 5G قد تم إطلاقه بعد أشهر قليلة من كشف الشركة عن هاتف Lave Blaze 2 وهو هاتف يعمل بتقنية 4G، ويحتوي على وحدة كاميرا دائرية في الخلف تحتوي على عدستين للكاميرا مع ضوء حلقي للكاميرا الخلفية، إليك السعر والتفاصيل الأخرى لجهاز Blaze 2 5G. سعر Lava Blaze 2 5G في الهند ومدى التوفر يتم إطلاق Blaze 2 5G في نوعين مختلفين من التخزين – 4 جيجابايت + 64 جيجابايت و6 جيجابايت + 128 جيجابايت– بسعر 9999 روبية و10999 روبية .

يمكن الاستفادة من الهاتف الذكي الذي تم إطلاقه حديثًا في جميع أنحاء البلاد عبر منصات البيع بالتجزئة والموقع الرسميللشركة وأمازون اعتبارًا من 9 نوفمبر .

يأتي Lava Blaze 2 5G بثلاثة ألوان: الأسود، واللافندر، و الأزرق. مواصفات Lava Blaze 2 5G الشاشة: يحتوي Blaze 2 5G على شاشة HD+ IPS مقاس 6.56 بوصة مع شاشة منحنية 2.5D ومعدل تحديث 90 هرتز وثقب في المقدمة لكاميرا السيلفي.

مجموعة الشرائح: تم تجهيز Lava Blaze 2 5G بمجموعة شرائح MediaTek Dimensity 6020.

الكاميرات: يحتوي الهاتف الذكي على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش شاشة، توفر كاميرا الهاتف أوضاعًا مختلفة مثل Film، وSlow Motion، وTimelapse، وUHD، وGIF، وBeauty، وHDR، وNight، وPortrait، وAI، وPro، وPanorama، وFilters، وغير ذلك الكثير.

التخزين: يأتي Lava Blaze 2 5G في نوعين مختلفين من التخزين – 4 جيجابايت + 64 جيجابايت و6 جيجابايت + 128 جيجابايت، هناك ذاكرة وصول عشوائي افتراضية بسعة 4 جيجابايت و6 جيجابايت، ويمكن توسيع مساحة التخزين الداخلية حتى 1 تيرابايت.

نظام التشغيل:يعمل Blaze 2 5G على نظام Android 13 بدون برامج bloatware أو إعلانات، وسيحصل الجهاز على تحديث Android 14، وسيتلقى التحديثات الأمنية كل ثلاثة أشهر لمدة عامين.

البطارية: يحتوي Lava Blaze 2 5G على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 18 وات.

مميزات أخرى:يتضمن الهاتف خاصية تسجيل المكالمات التلقائية، ومستشعر بصمة جانبي. الميزة الوصف الشاشة HD+ IPS مقاس 6.56 بوصة مع شاشة منحنية 2.5D ومعدل تحديث 90 هرتز وثقب في المقدمة لكاميرا السيلفي مجموعة الشرائح MediaTek Dimensity 6020 الكاميرات كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش شاشة التخزين 4 جيجابايت + 64 جيجابايت أو 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي افتراضية بسعة 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت، ويمكن توسيع مساحة التخزين الداخلية حتى 1 تيرابايت نظام التشغيل Android 13 بدون برامج bloatware أو إعلانات، مع تحديث Android 14 وتلقي التحديثات الأمنية كل ثلاثة أشهر لمدة عامين البطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 18 وات مميزات أخرى تسجيل المكالمات التلقائية، ومستشعر بصمة جانبي تصميم Lava Blaze 2 5G يتميز Blaze 2 5G بتصميم مربع قليلاً، ويأتي مزودًا بوحدة كاميرا دائرية مرتفعة، يحتوي على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي مع فلاش LED، وتتضمن وحدة الكاميرا حلقة ضوء ، على الجانب الأيمن، توجد أزرار لضبط مستوى الصوت، ويوجد زر الطاقة الذي يعمل أيضًا بمثابة ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

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