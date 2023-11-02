تراند اليوم : ماء الزبيب: جرب هذا المشروب للترطيب وفقدان الوزن والمزيد

إذا سئمت من نفس المشروبات القديمة وتتطلع إلى إضافة لمسة سحرية إلى روتين الترطيب الخاص بك، فلدينا الإجابة فقط ، ماء الزبيب، يقدم هذا الخليط البسيط العديد من الفوائد الصحية، مما يجعله إضافة ممتازة لروتينك الصيفي، من فقدان الوزن إلى تعزيز نضارة البشرة، دعونا نستكشف فوائد شرب هذا الماء في الصيف ونتعلم كيفية إعداد هذا المشروب الصحي.

ماء الزبيب

فوائد شرب ماء الزبيب في الصيف

وفقا لأخصائية التغذية كافيتا ديفجان، إليك بعض فوائد شربه في حرارة الصيف:

إزالة السموم

بينما نمارس حياتنا اليومية، تتراكم السموم في أجسامنا من مصادر مختلفة مثل التلوث والأطعمة المصنعة والإجهاد، تقول ديفجان: “يعمل ماء الزبيب كمزيل طبيعي للسموم، مما يساعد على تطهير الجسم والتخلص من المواد الضارة”، حيث أن مضادات الأكسدة الموجودة في الزبيب، مثل البوليفينول، تحارب الجذور الحرة وتساعد في التخلص من السموم، وتعزيز الصحة العامة.

الوقاية من فقر الدم

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو مشكلة صحية شائعة، وخاصة بالنسبة للنساء، الزبيب مصدر غني بالحديد، وهو ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء، شرب ماء الزبيب بانتظام يمكن أن يساهم في الحفاظ على مستويات الحديد الصحية ومنع فقر الدم، تعتبر هذه الفائدة حيوية بشكل خاص خلال فصل الصيف عندما نميل إلى فقدان المزيد من الحديد من خلال العرق.

توازن المنحل بالكهرباء

يحتوي الزبيب على إلكتروليتات أساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي تعتبر حيوية للحفاظ على توازن السوائل المناسب في الجسم، تساعد الإلكتروليتات على تنظيم وظيفة الأعصاب وتقلصات العضلات ومستويات الترطيب، يمكن أن يؤدي استهلاك ماء الزبيب إلى تجديد هذه الشوارد المفقودة بسبب التعرق أثناء الأنشطة الصيفية.

زيادة الطاقة

في الحرارة الحارقة، من الشائع أن تشعر بالإرهاق والتعب، الزبيب مليء بالسكريات الطبيعية، بما في ذلك الجلوكوز والفركتوز، والتي توفر دفعة سريعة ومستدامة للطاقة، توضح ديفجان أن شرب ماء الزبيب يمكن أن ينشط جسمك، ويبقيك نشيطًا ونشطًا طوال اليوم، مما يجعله مشروب طاقة مثاليًا في الصيف لمكافحة الخمول.

صحة الأمعاء

الأمعاء الصحية أمر بالغ الأهمية للرفاهية العامة، يحتوي ماء الزبيب على الألياف الغذائية التي تساعد على الهضم وتدعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي، فهو يساعد على تنظيم حركات الأمعاء ويمنع الإمساك الذي يمكن أن يتفاقم في الطقس الحار، من خلال دمج هذا الماء في روتينك الصيفي، يمكنك الحفاظ على نظام هضمي سعيد ومتوازن.

يخفف الحموضة

يمكن أن تؤدي الحموضة المفرطة في المعدة إلى عدم الراحة وحرقة المعدة والارتجاع الحمضي، يحتوي ماء الزبيب على خصائص قلوية تساعد على تحييد حمض المعدة، مما يوفر الراحة من المشكلات المرتبطة بالحموضة، من خلال احتساء هذا المشروب المنعش، يمكنك التخلص من الحموضة والاستمتاع بتجربة صيفية مريحة.

يساعد في إنقاص الوزن

إذا كنت في رحلة لإنقاص الوزن، يمكن أن يكون ماء الزبيب حليفًا قيمًا، السكريات الطبيعية الموجودة في الزبيب تشبع شهيتك للحلويات، مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الزبيب على الألياف الغذائية، التي تعزز الشعور بالامتلاء وتساعد في إدارة الوزن، من خلال دمج ماءالزبيب في روتينك اليومي، يمكنك دعم أهدافك في فقدان الوزن مع الحفاظ على رطوبة الجسم.

يعزز نضارة البشرة

البشرة الصحية والمشرقة ضرورية في الصيف، ماء الزبيب غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تغذي بشرتك من الداخل، تساعد الفيتامينات A وE الموجودة في الزبيب على محاربة الجذور الحرة، مما يقلل من علامات الشيخوخة ويعزز توهج الشباب، الاستهلاك المنتظم لماءالزبيب يمكن أن يعزز بشرتك ويترك بشرتك تبدو منتعشة ومنتعشة.

كيفية صنع ماء الزبيب؟

إن صنع ماء الزبيب عملية بسيطة وخالية من المتاعب، إليك وصفة سريعة للبدء:

المكونات:

* 1 كوب زبيب

* 4 أكواب ماء

طريقة التحضير: