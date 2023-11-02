تراند اليوم : أسرع طريقة عمل عجينة السمبوسة في البيت

السمبوسة تعتبر أحدي أنواع المعجنات التي يحبها الكثير ويحضرها في المناسبات والعزومات وغيرها من الأمور الأخري، ولكن هل فكرة يوماً ما أن تقوم بإعداد عجينة السمبوسة في المنزل بدل من شرائها من الخارج، فأن طريقة عمل السمبوسة في البيت سهلة للغاية ولا تحتاج إلى الكثير من المكونات، ولذلك سنتعرف عليها سوياً من خلال هذا المقال فتابعونا.

مكونات السمبوسة

ثلاث أكواب ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب وربع ماء عادي.

معلقة زبدة.

معلقة ملح.

معلقة صغيرة باكينج بودر.

½ كوب زيت نباتي.

½ كوب نشا.

طريقة عمل عجينة السمبوسة

لصنع السمبوسة في البيت مثل الجاهزة عليك أن تقوم بإتباع هذه الخطوات التالية خطوة خطوة حتى تحصل على أفضل النتائج:

أولاً نقوم بوضع الدقيق الأبيض في وعاء عميق، ثم نضع المكونات الخافة جميعا مثل اللح والبيكنج بودر، ونبدأ في مزجهم مع بعضهم البعض.

اسكب الماء على المكونات السابقة وابدأ في العجن مع العلم أنك يجب أن تسكب الماء بشكل تدريجي والعجن يدوياً لتحصل على عجينة متماسكة وطرية.

اترك العجينة لمدة دقيقتين حتى ترتاح قليلاً، ثم قم بوضع الزبدة عليها وأعجنها مرة أخري لمدة لا تقل عن 5 دقائق لتأكد أن الزبدة دخلت في جميع العجينة.

ثم يترك العجينة مرة أخري يتم تغطيتها لمدة 10 دقائق لتخميرها.

يتم مسك العجينة على سطح مستوي وتقطع إلى خمس كرات متساوية، وتترك مرة أخري خمس دقائق ترتاح.

نرش على السطح المستوي القليل من الدقيق الأبيض ونحضر كرات العجينة ونبدأ في فردها بالنشابة لتكون ممتدة مثل السمبوسة الجاهزة.

يتم تكرار هذه العملية حتى انتهاء جميع الكمية ولكن عليك وضع القليل من الزيت بين كل رغيف حتى لا تلتصق ثم نرش القليل من النشا على الوجهين.

ثم يتم وضع جميع الرقائق فوق بعضهم لمدة 5 دقائق ويتم فردهم سوياً مرة أخري للحصول على السمبوسة كالجاهزة.