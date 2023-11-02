تراند اليوم : فوائد الجرجير المذهلة للرجال والنساء والتي لا يعرفها الكثيرون

الجرجير عبارة عن خضراوات صغيرة ذات الأوراق الخضراء ذات السيقان السميكة التي تسترك في نفس العائلة مثل الملفوف والكرنب، وغالباً ما يستخدم الجرجير كسلطة خضراء أو مقبلات ويمكن تناوله نياً أو مطبوخاً، كما انه يحتوي علي الكثير من المعادن والفيتامينات المفيدة لجسم الإنسان.

5 فوائد هامة للجرجير

من أهم الفوائد إنتاج الكولاجين، حيث يحتوي الجرجير علي فيتامين C، وهو مهم جداً لإنتاج الكولاجين في الجسم، ولا تقتصر أهمية إنتاج الكولاجين علي صحة الجلد والشعر والأظافر فقط، بل أنه يساعد في الحفاظ علي قوة المفاصل.

تعزيز جهاز المناعة

يساعد الجرجير في دعم وظيفة المناعة الطبيعية في الجسم عن طريق تحييد مسببات الأمراض وتعزيز تكاثر الخلايا الليمفاوية – نوع من خلايا الدم البيضاء – التي تعمل علي تعزيز استجابة الجسم المضاد.

مضادات الأكسدة

يساعد الجرير في إنتاج مضادات الأكسدة، وكما نعلم ان مضادات الأكسدة تعمل علي حماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة، ويمكن أن تكون الجذور الحرة ضارة لكل من خلايا جسم الإنسان والحمض النووي.

تحسين صحة الجلد

يحتوي الجرجير علي بيتا كاروتين، والذي تعمل علي المساعدة في دعم صحة البشرة، خاصة لأصحاب الجلد الأكثر نعومة ومرونة.

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مفيد للحامل

نظراً لأن الجرجير يحتوي علي حمض الفوليك وفيتامين B9 (3.69 ميكروغرام لكل كوب وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأميركية)، فهو يعتبر مثالاً غذائياً رائعاً للامهات أثناء فترة الحمل والرضاعة، كما إن تناول كميات كبيرة من حمض الفوليك يحمي من بعض العيوب الخلقية للأجنة، كما انه يدعم الصحة العامة للأمهات الحوامل.

أضرار الجرجير

يوجد بعض الضرر لتناول الجرجير منه ما يلي: