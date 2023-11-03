تراند اليوم : مشروبات صحية تساعد على تنقية الجسم من السموم وتعزز المناعة

تراكم السموم والمواد الضارة في الجسم، نتيجة لتناول أطعمة غنية بالدهون والسعرات الحرارية العالية وعدم الإكثار من شرب الماء، قد يسبب العديد من الأعراض ومشاكل في الجهاز الهضمي والجلد، ولذلك ينصح الأطباء بضرورة اتباع نظام غذائي وصحي من خلال تناول أطعمة ومشروبات صحية “الديتوكس”.

وهى مشروبات صحية تساعد على إزالة السموم من الجسم، حيث تحتوي على مكونات طبيعية وغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف والمضادات الأكسدة، التي تساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي والجلد والشعر والأظافر والعظام والأسنان، وتقوية المناعة وتخفيف التوتر والقلق، وفي هذا المقال سنتناول الفوائد الصحية لتنقية الجسم من السموم والمشروبات التي تساعد على ذلك كالتالي:

الفوائد الصحية لتنقية الجسم من السموم

التخلص من الفضلات والشوائب التي تتراكم في الأمعاء والكبد والكلى.

تحسين عملية الهضم وامتصاص الغذاء.

تحسين مستوى الطاقة والحيوية.

تحسين مظهر البشرة.

تحسين رائحة الفم والجسم.

تحسن المزاج وجعل الجسم أكثر انتعاشًا.

المشروبات الصحية التي تساعد على تنقية الجسم من السموم

عصير الليمون: يحتوي على فيتامين C وحامض الستريك، واللذان يساعدان على تطهير الجهاز الهضمي وتحفيز إفرازات الكبد، يمكن شرب كوب من عصير الليمون كل صباح قبل تناول أي شيء، لما له من فوائد عديدة على الصحة.

عصير التفاح: يحتوي على بكتين، وهو نوع من الألياف التي تساعد على إزالة المعادن الثقيلة والكولسترول من الجسم، يمكن شرب كوب من عصير التفاح غير المحلى كل يوم.

عصير الجزر: يحتوي على فيتامين A وبيتا كاروتين، واللذان يساعدان على حماية خلايا الجسم من التلف.

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عصير الخضار: يحتوي على مجموعة متنوعة من الخضار الورقية والجذرية، مثل السبانخ والكرفس والبقدونس والجزر والبنجر، والتي تحتوي على مضادات الأكسدة والمعادن والإنزيمات التي تساعد على تنظيف الدم وتحسين وظائف الأعضاء.

شاي الأعشاب: يحتوي على مجموعة من الأعشاب الطبية، مثل النعناع والزنجبيل والقرفة والكركم والشاي الأخضر، والتي تحتوي على مواد فعالة تساعد على تهدئة المعدة وتحفيز الكبد وتقليل الالتهابات.

عصير الخيار: يساعد عصير الخيار على تعزيز مناعة الجسم والحفاظ عليه من الجفاف وتنظيف الجسم من السموم وتعزيز الهضم والتمثيل الغذائي.