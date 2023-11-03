تراند اليوم : لغز اختبار الذكاء: هل يمكنك إيجاد قيمة البالونات الصفراء والزرقاء والبنفسجية في 15 ثانية؟

لغز اختبار الذكاء، يُعدّ وسيلة ممتعة لاختبار مستوى ذكائك بناءً على الطريقة التي تستخدمها لحل المشكلة المحددة، وفي ظل هذه الأنواع من الألغاز الذهنية، تحتاج إلى تحليل المشكلة بعناية والوصول إلى الإجابة باستخدام مهارات التفكير التحليلي والمنطقي لديك، تجعل الألغاز الألغاز البسيطة أكثر إثارة للاهتمام عن طريق إضافة عنصر ممتع إلى أدوات تحفيز الدماغ ، سيكون من المفيد أن تفكر بشكل خلاق في التوصل إلى الحل لأن الإجابة لن تكون أمامك مباشرة، لذا، توصلنا إلى لغز مثير حيث عليك تحديد قيمة البالونات الصفراء والزرقاء والأرجوانية الموجودة في الصورة.

لغز اختبار الذكاء: أوجد قيمة البالونات في 15 ثانية ؟

في هذا اللغز الدماغي، حاول العثور على قيمة البالونات الصفراء والزرقاء والأرجوانية، فقط الأشخاص ذوي معدل الذكاء المرتفع يمكنهم معرفة القيمة الفردية للبالونات الصفراء والزرقاء والأرجوانية في 15 ثانية، في الصورة أدناه يمكنك رؤية ثلاث معادلات:

1 بالون أزرق + 1 بالون أرجواني = 12

2 بالونات صفراء = 12

1 بالون أصفر + 1 بالون أرجواني = 13

يطلب اللغز من المشاهدين العثور على قيمة البالونات الأرجوانية والصفراء والزرقاء، مطلوب منك أن تنظر إلى الصورة بعناية شديدة قبل الإجابة على هذا اللغز لأن الإجابة بسيطة للغاية ولكنها صعبة. كتنبيه، تم تقديم إجابات هذا اللغز أسفل السؤال مباشرةً، لذا تأكد من عدم التمرير للأسفل والغش.

إذا نظرت إلى المعادلات واحدة تلو الأخرى، فستتمكن من تحديد القيم الفردية للبالونات الصفراء والزرقاء والأرجوانية، دعونا نتعرف على القيم الفردية للبالونات الصفراء والزرقاء والأرجوانية:

2 بالونات صفراء = 12، وهذا يعني 1 بالون أصفر = 6

1 بالون أصفر + 1 بالون أرجواني = 13، وهذا يعني أن 1 بالون أرجواني = 7

1 بالون أزرق + 1 بالون أرجواني = 12، وهذا يعني أن 1 بالون أزرق = 5

إذن، إجابة لغز اختبار الذكاء الذهني هذا هي: أن قيمة البالون الأصفر هي 6، والبالون الأزرق هو 5، والبالون الأرجواني هو 7.

اللغز أعلاه هو وسيلة ممتعة لاختبار ذكائك ومهارات الملاحظة، تتطلب هذه الأنواع من الألغاز تفكيرًا جانبيًا بدلاً من مهارات رياضية للتوصل إلى حل خلال الوقت المحدد، لكنك ستشعر بالإنجاز إذا عرفت الإجابة في بضع ثوانٍ.

لغز اختبار الذكاء هذا هو مجرد وسيلة ممتعة أخرى لتقييم مستوى الذكاء الخاص بك، ومع ذلك، فإن محاولة إجراء اختبار الذكاء الفعلي هي طريقة جيدة لمعرفة مستوى ذكائك.