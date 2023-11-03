تراند اليوم : خاصية جديدة من واتساب… طريقة قفل الدردشة في الواتس اب عن المتطفلين

واتساب يعتبر من أشهر تطبيقات المراسلة الفورية في العالم، حيث يستخدمه الملايين من المستخدمين وهناك بعض الأشخاص الذين يرغبون في عدم رؤية أحد المتطفلين في المحادثات الخاصة به، ولذلك يبحث عن طريقة تساعده على قفل الرسائل الهامة بعيداً عن أي أحد متطفل، ولهذا سوف نوضح لكم أسهل طريقة تساعدك على قفل المحادثات الهامة على واتساب. طريقة قفل الدردشة في الواتس اب أن ميزة “قفل الدردشة من أكثر الخدمة المميزة التي يقدمها “واتساب” وهي تحافظ على الدردشات المهمة من عدم رؤيتها غيرة وتحمي خصوصيتك من المتطفلين. حيث أن هذه الخاصية تعمل من خلال نقل الرسائل الهامة من البريد الوارد الى المجلد الخاص للمستخدم، ولا يستطيع أحد الدخول عليه إلا عبر كلمة المرور الخاصة بالهاتف أو عن طريقة بصمة الإصبع، بالإضافة إلى أن هذه الميزة تساعد في إخفاء الإشعارات تلقائياً.

أن هذه الميزة تعد رائعة للمستخدمين الذي يترك هاتفه في المنزل ويمكن لأي شخص في البحث ومشاهدة كل ما موجود به.

ويمكن للمستخدم أن يقفل الددردشة المهمة عبر النقر على اسم “الدردشة ثنائية/ جماعية”، ثم يقوم بتحديد “القفل”.

في حالة أراد المستخدم أن يظهر الدردشة عليه أن يقوم بالسحب إلى أسفل ليصل إلى البريد الوارد، ثم كتابة كلمة السر أو بصمة الأصبع. يتوقع الكثير أن شركة “ميتا” سوف تقوم بإصدار العديد من الخيارات الجديدة عن قفل الدردشة تمكن المستخدمين من قفل الهاتف وإنشاء كلمة سر خاصة بالدردشات فقط.

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