تراند اليوم : رسمياً زيادة جديدة في أسعار البنزين بكافة أنواعه.. اعرف بنزين 80 بقى بكام بعد الزيادة

في صباح اليوم الجمعة، 3 نوفمبر 2023، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر عن زيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه، حيث ارتفع سعر اللتر من البنزين 80 إلى 10 جنيهات، وسعر اللتر من البنزين 92 إلى 11.50 جنيه، وسعر اللتر من البنزين 95 إلى 12.50 جنيه.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة لأسعار البنزين

اصدرت لجنة تسعير المواد البترولية قرارًا برفع أسعار البنزين بمختلف أنواعه، حيث أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول التسعيرة الجديدة، على أن يتم تنفيذ الزيادة من الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023.

ولذلك أوقفت بعض محطات الوقود عمليات البيع مؤقتا، استعدادا لتطبيق الأسعار الجديدة، وتحديث عدادات اللترات بطلمبات البنزين على الأسعار الجديدة.

وذلك تنفيذاً للقرار الصادر من وزير البترول للمهندس طارق الملا والمنشور بالجريدة الرسمية في الساعة الواحدة من صباح اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023.

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة 3 نوفمبر 2023

بنزين السعر القديم السعر الجديد 80 9.25 جنيه 10 جنيهات 92 10.25 جنيه 11.50 جنيه 95 11.50 جنيه 12.50 جنيه

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وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل 3 شهور لمراجعة تحركات أسعار الوقود، سواء بزيادة أو بتخفيض أو بتثبيت أسعار المنتجات البترولية.

وقد أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في 3 مايو الماضي زيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر، ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيه للتر، وتثبيت اسعار البنزين في مصر.