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في الأسبوع الماضي، أكدت شركة أوبو أنها ستطلق قريبًا هاتف OPPO A2 5G، واليوم قامت الشركة بإدراجه في متجر أوبو مول، المتجر الإلكتروني الرسمي لشركة أوبو في الصين، وأكدت الشركة أيضًا أنه سيكون متاحًا للشراء بدءًا من 11 نوفمبر، ووفقًا للعلامة التجارية، يعد هاتف A2 واحدًا من أكثر الهواتف فعالية من حيث التكلفة مع مساحة تخزين داخلية تبلغ 512 جيجابايت في السوق، وإليكم نظرة على سعر ومواصفات الجهاز.
oppo A2 5G
سعر هاتف oppo A2 5G
يتوفر OPPO A2 في تكوينين: أحدهما بسعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت للتخزين، بسعر 1699 يوان (حوالي 232 دولارًا أمريكيًا) والآخر بسعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و512 جيجابايت للتخزين، ويتم تقديمه بسعر أعلى قليلاً 1799 يوان (حوالي 246 دولارًا)، وسيكون متاحًا بثلاثة ألوان، مثل: الأسود، وكريستال ثلجي، وQingbo Cui .
مواصفات هاتف oppo A2 5G
إن oppo A2 5G ليس سوى نسخة معدلة من OPPO A79 5G المتوفرة في السوق الهندية.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : يعد هاتف oppo A2 5G هاتف التخزين بسعة 512 جيجابايت الأقل تكلفة.. تعرف السعر والمواصفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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