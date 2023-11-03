تراند اليوم : للمؤهلات المتوسطة والطلبة.. وظائف خالية بشركة TBS Holding براتب 4000 جنية

تعلن شركة TBS Holding من خلال وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بفروع الشركة في “أكتوبر والتجمع والمهندسين ومصر الجديدة ومدينة نصر والمعادي والزمالك ووادي النيل وقصل النيل”، وذلك للمؤهلات المتوسطة وفوق متوسطة والطلاب والخريجين، برواتب تبدأ من 4000 جنية، ونتابع الآن عرض تفاصيل وشروط الوظائف كالتالي:

وظائف شركة TBS Holding

مطلوب باريستا.

مطلوب شيف خباز، خبرة لا تقل عن 6 أشهر.

مطلوب مساعد شيف فاست فود – كرو، خبرة وبدون.

الشروط والمزايا

يشترط مؤهلات متوسطة وطلبة وخريجين، وخبرة لا تقل عن 6 أشهر، وان لا يزيد السن عن 30 سنة.

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وتقدم الشركة للعاملين مرتبات مجزية تبدأ من 4000 جنية، بالإضافة إلى تبس وبدل مواصلات في أكتوبر والتجمع وأرباح سنوية، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

رابط التقديم على وظائف شركة TBS Holding

للراغبين في التقديم على الوظائف يرجي التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي” وظائف شركة TBS Holding” ثم الحضور للمقابلة الشخصية بالعنوان التالي: 18 شارع محمود عصمت متفرع من المشير احمد إسماعيل خلف فلوريدا مول – مساكن شيراتون، وذلك يوم الإثنين والثلاثاء الموافق 6 و7 نوفمبر 2023، وللاستفسار يرجى التواصل عبر الأرقام التالية/ واتس آب: 01115624552 – 01154418887 – 01154418887