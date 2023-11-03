تراند اليوم : WhatsApp تضيف ميزة صورة الملف الشخصي المزدوجة لتحسين الخصوصية

تستعد WhatsApp لإطلاق ميزة جديدة ومثيرة، “ميزة صورة الملف الشخصي المزدوجة”، وهي حاليًا في مرحلة الإصدار التجريبي، والتي تعِد بتعزيز كل من التخصيص والخصوصية لمستخدميها، منصة المراسلة، المملوكة لمجموعة Meta، تتطور باستمرار، ومع أحدث تحديث من المقرر أن يعزز تجربة واتساب الخاصة بك.

ميزة صورة الملف الشخصي المزدوجة في WhatsApp “تعزيز الخصوصية”

وفقًا لـ Wabetainfo، الموقع المتخصص في تتبع أخبار واتساب، فإن هذه الميزة القادمة هي دليل واضح على التزام WhatsApp بخصوصية المستخدم، مع هذا التحديث، سيكون لدى المستخدمين القدرة على تعيين ليس صورة واحدة ولكن صورتين للملف الشخصي، ستعتمد رؤية هذه الصور على نوع الاتصال الذي يشاهدها، مما يضع التحكم في يديك بحزم.

لصورة الملف الشخصي الأساسية الخاصة بك، يمكنك اختيار مشاركتها مع جهات اتصال محددة مع إبقائها مخفية عن الآخرين، وفي غضون ذلك، سيتم عرض صورة الملف الشخصي الثانوية لأولئك الذين لا يمكنهم الوصول إلى صورتك الرئيسية، باختصار، تضمن هذه الميزة الذكية أن تظل صورتك الرئيسية خاصة، محمية من الأعين غير المرغوب فيها.

طريقة إعدادات الخصوصية للميزة الجديدة

تقدم WhatsApp قائمة خصوصية جديدة تمكنك من تخصيص من يمكنه مشاهدة صورة ملفك الشخصي، يمكنك الاختيار من بين أربعة خيارات:

الجميع جهات الاتصال الخاصة بي جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء … لا أحد

مع هذه القائمة، يمكنك بسهولة تقييد الوصول إلى صورة ملفك الشخصي الرئيسية بناءً على تفضيلاتك، إنها طريقة بسيطة وفعالة للتحكم في من يمكنه رؤية معلوماتك الشخصية، وهي ميزة أساسية للمستخدمين المهتمين بالخصوصية.

تحسين تجربة وسائط التواصل الاجتماعي الخاصة بك

تتجاوز آثار ميزة صورة الملف الشخصي المزدوجة هذه حياتنا اليومية وتفاعلات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكنك اختيار إخفاء صورة ملفك الشخصي عن جميع جهات الاتصال غير المضافة، مما يوفر طبقة إضافية من الخصوصية، من المهم ملاحظة أن هذا لا يعني حظر جهة اتصال أو إعاقة الاتصال.

ماذا بعد؟

حاليًا، هذه الميزة متاحة حصريًا في إصدار اختبار تطبيق Android، ومع ذلك، من المتوقع أن يتم إصداره إلى الإصدارات المستقرة والعالمية من WhatsApp في المستقبل القريب، للبقاء على اطلاع دائم بأحدث ميزات WhatsApp، تأكد من التحقق من التحديثات على متجر Google Play أو App Store لمستخدمي Android و iOS على التوالي.

في الختام

التزام واتساب بخصوصية المستخدم والتخصيص واضح تمامًا مع هذه الميزة القادمة، والتي توفر للمستخدمين مزيدًا من التحكم في تفاعلاتهم عبر الإنترنت، من المقرر أن تعزز هذه الميزة الجديدة تجربة WhatsApp لملايين المستخدمين حول العالم.