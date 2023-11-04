تراند اليوم : “اشحن الآن” طريقة شحن شدات ببجي عبر موقع Midasbuy

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شحن شدات ببجي هي العملة الرسمية للعبة ببجي والتي تعد من الأمور المهمة للفوز داخل اللعبة والانتقال إلى مراحل متطورة والفوز على الأعداء من خلال شراء الملابس والأسلحة والسكنات وغيرها من الأدوات المهمة، ويوجد العديد من الطرق لشحن شدات ببجي وهذا ما سوف نتعرف عليه اليوم.
شحن شدات ببجي مجاناً
هناك العديد من المواقع الوهمية التي تدعوا أنها تعطي شدات ببجي مجاناً ولكن كل هذا قد يعرض حسابك إلى السرقة، ولذلك تعد الطريقة الأمن والمضمونة هي الموقع الرسمي للعبة ببجي، ثم إتباع هذه الخطوات التالية:
- الدخول على الموقع الرسمي للعبة ببجي موقع Midasbuy.
- عند الدخول على الموقع اضغط على لعبة ببجي.
- حدد عدد الشدات التي ترغب بالحصول عليها.
- اختيار طريقة الدفع المناسبة لك.
- اضغط على تأكيد شحن الشدات.
- الانتقال إلى لعبة ببجي وسوف تجد تحول شدات ببجي الذي قمت بشرائها.
شحن شدات ببجي عبر فودافون كاش
تعتبر طريق شحن شدات ببجي فوافون كاش أحدي الطرق الذي يستخدمها الكثير من لاعبين ببجي وهي الأكثر أماناً:
- إدخال كود على هاتفك المحمول وهو (#9*).
- اختيار “الدفع أون لاين”.
- حدد المبلغ المراد دفعه بدأ من 5 إلى 30 ألف.
- إدخال كلمة المرور.
- ستتلقى رسالة عبر هاتفك تحتوي على بيانات الكارت.
- عليك نسخ الكارب الموجود في الرسالة.
- الانتقال إلى موقع Midasbuy.
- حدد لعبة ببجي موبايل.
- اضغط على أيقونة unknown cash.
- اضغط على طريقة الدفع credit card.
- كتابة رقم ID.
- حدد الكمية التي ترغب بها من شدات ببجي.
- إدخال رقم الكارت التي قمت بنسخه من الهاتف.
- إدخال رمز التحقق.
- كتابة اسم صاحب بطاقة الدفع والعنوان والإيميل.
- ستتلقى رسالة بإتمام العملية بنجاح.
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