تراند اليوم : “اشحن الآن” طريقة شحن شدات ببجي عبر موقع Midasbuy

شحن شدات ببجي هي العملة الرسمية للعبة ببجي والتي تعد من الأمور المهمة للفوز داخل اللعبة والانتقال إلى مراحل متطورة والفوز على الأعداء من خلال شراء الملابس والأسلحة والسكنات وغيرها من الأدوات المهمة، ويوجد العديد من الطرق لشحن شدات ببجي وهذا ما سوف نتعرف عليه اليوم.

شحن شدات ببجي مجاناً

هناك العديد من المواقع الوهمية التي تدعوا أنها تعطي شدات ببجي مجاناً ولكن كل هذا قد يعرض حسابك إلى السرقة، ولذلك تعد الطريقة الأمن والمضمونة هي الموقع الرسمي للعبة ببجي، ثم إتباع هذه الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي للعبة ببجي موقع Midasbuy.

عند الدخول على الموقع اضغط على لعبة ببجي.

حدد عدد الشدات التي ترغب بالحصول عليها.

اختيار طريقة الدفع المناسبة لك.

اضغط على تأكيد شحن الشدات.

الانتقال إلى لعبة ببجي وسوف تجد تحول شدات ببجي الذي قمت بشرائها.

شحن شدات ببجي عبر فودافون كاش

تعتبر طريق شحن شدات ببجي فوافون كاش أحدي الطرق الذي يستخدمها الكثير من لاعبين ببجي وهي الأكثر أماناً: