تراند اليوم : “بالخلطة السرية” طريقة عمل السجق السوري.. هتاكل صوابعك وراه

السجق السوري يختلف عن أنواع السجق الأخري مختلفة مثل السجق المصري أو السجق الشرقي، ولكن يعد السجق السوري مختلف من ناحية الحشوة والبهارات ولا يحتوي على الغلاف الخارجي مثل السجق المصري والذي يطلق عليه البعض “نقانق”، واليوم سنتعرف على طريقة عمل السجق السوري بالخطوات والصور.

مكونات السجق السوري

تعد مكونات السجق السوري مختلف عن السجق الشرقي والمصري وطريقة إعدادها سهلة وبسيطة وهي كالتالي:

1 كيلو لحم مفروم ناعمة.

معلقة فلفل أسود ناعم.

معلقة السبع بهارات.

معلقة كزبرة ناعمة.

معلقة زنجبيل.

ملح على حسب الرغبة.

3 معلقة بهارات سجق.

معلقتين دبس رمان.

زيت نباتي.

3 معلقة ثوم مفروم.

طريقة عمل السجق السوري

نحضر وعاء ويتم وضعه على النار ثم نضع القليل من الزيت النباتي واضف الثوم المهروس ونبدأ في التقليب.

بعد ذلك نضيف اللحمة المفرومة ونقلب المكونات سواً حتى يتغير لون اللحمة.

أضف الملح والفلفل الأسود وبهارات السجق والسبع بهارات والكزبرة الناشفة والزنجبيل ويتقلب جميع المكونات مع بعضهم البعض.

اضف دبس الرمان إلى اللحم ويقلب سوياً، ثم يترك حتى يتم غليان جميع المكونات، ويتم رفعه من على النار عند التأكد من أنه نضج تماماً.

يتم وضع السجق السوري في طبق جانباً للبدا في إعداد السندوتشات مع باقي المكونات الأخري.

إحضار عيش الفينو أو الخبز المفضل لديك وابدأ في وضع السجق السوري في العيش الفينو.

نضع القليل من الزيت في مقلاة جريل ويتم وضع السندوتشات فوقها حتى يتقمر قليلاً.