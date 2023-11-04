تراند اليوم : رقم خدمة عملاء فودافون من خارج مصر للتحدث مع خدمة العملاء ببلاش وحل جميع مشكلات الخطوط

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رقم خدمة عملاء فودافون من خارج مصر من أهم الخدمات التي تقدمها فودافون مصر لعملائها حيث يوجد في مصر ملايين المغتربين في الخارج سواء للعمل أو للسياحة وخلال فترة تواجدهم في الخارج قد يواجهون بعض المشاكل في خطوطهم الشخصية أو التجارية والتي قد تكون مرتبطة بحسابات مثل واتساب أو مسجل بها إيميلات أو أعمال هامة بالنسبة لصاحب الرقم وباستخدام رقم خدمة عملاء فودافون من خارج مصر يمكنك التحدث مع خدمة العملاء بكل سهولة وحل مشكلتك في ثواني.
رقم خدمة عملاء فودافون من خارج مصر
حافظ على أرقام تليفونك داخل مصر وحل أي مشكله وانت في الخارج دون الحاجة للرجوع لمصر حيث يتميز ممثلي خدمة عملاء فودافون بالاحترافية الشديدة وامكانياتهم المذهلة في حل المشكلات مهما كانت صعبة بشكل سلس ويعد الاتصال على رقم خدمة عملاء فودافون من خارج مصر مجاني بالنسبة لأنظمة الخط أما بالنسبة للأنظمة الأخرى بنفس أسعار التجوال واليكم أرقام خدمة العملاء للمصريين المتواجدين في الخارج:
- رقم خدمة عملاء فودافون من خارج مصر : 00201001888888 من أي مكان بالعالم
أرقام خدمة عملاء فودافون من داخل مصر
بعد أن استعرضنا معكم رقم خدمة عملاء فودافون من خارج مصر نعرفكم بكافة أرقام خدمة العملاء من داخل مصر للاستفادة منها عند العودة لمصر وسوف نوضح لكم أرقام خدمة العملاء لخطوط المكالمات أو الانترنت أو فودافون كاش واليكم الأرقام وتكلفة الخدمة للأنظمة المختلفة:
- رقم خدمة عملاء فودافون من داخل مصر: 888 الخدمة مجانية لنظام الخط و ب50 قرش لأنظمة الكارت وفليكس
- رقم خدمة عملاء فودافون من داخل مصر: 16888 بنفس أسعار مكالمة الخط الأرضي
- رقم خدمة عملاء فودافون من داخل مصر: 02-25224888-02-25292888 من أي خط ارضى بنفس أسعار مكالمة الخط الأرضي
- رقم خدمة عملاء فودافون من داخل مصر للإنترنت: 2828 بسعر 50 قرش للمكالمة ما عدا انظمة الخط
- رقم خدمة عملاء فودافون من داخل مصر للإنترنت: 25292828 -02 من أي خط ارضي 25224328 -02 او 01001888860 بسعر المكالمة الأرضية ما عدا انظمة الخط
- رقم خدمة عملاء فودافون كاش: 7001 بسعر 50 قرش للمكالمة ما عدا انظمة الخط
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