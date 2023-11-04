تراند اليوم : من الترطيب إلى فقدان الوزن.. فوائد مشروب ماء الشعير السحري ستذهلك

لقد أصبح ماء الشعير رائجًا وهذا ليس بدون سبب، إنه محبوب من قبل الكثيرين لخصائصه الهضمية والتبريد وإزالة السموم، وهو مشروب منعش وصحي يتم تحضيره عن طريق غلي حبوب الشعير أو الجاو في الماء حتى يتحول السائل إلى كثيف وكريمي، وهو غني بالألياف والمواد المغذية ومضادات الأكسدة، مما يجعله منشطاً ممتازاً للجهاز الهضمي وعلاجاً طبيعياً للإمساك،و يُعرف أيضًا بخصائصه التبريدية، التي تساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم ومنع الاضطرابات الناجمة عن الحرارة خلال أشهر الصيف فهو مشروب متعدد الاستخدامات يقدم العديد من الفوائد الصحية ويمكن دمجه بسهولة في أي نظام غذائي.

مشروب ماء الشعير السحري

فوائد شرب ماء الشعير

صحة الجهاز الهضمي

“يعد ماء الشعير منشطًا هضميًا ممتازًا لجهازنا الهضمي، كما يقول خبير التغذية المعروف الدكتور مانوج كوتيري: “إنه ينظم عادات الأمعاء ويحسن عملية الهضم بسبب محتواه العالي من الألياف”، ويوضح كوتيري كذلك أنه تم استخدام هذا المشروب كعلاج للإمساك بسبب محتواه العالي من الألياف.

الألياف الغذائية الموجودة في الشعير تجعله مشروبًا صديقًا للأمعاء، يساعد الاستهلاك المنتظم لمياه الشعير على تحسين التمعج وتنظيم حركات الأمعاء، ومنع الإجهاد أثناء حركات الأمعاء بسبب الجفاف.

خصائص التبريد

ويقول خبير التغذية إن ماء الشعير يساعد على خفض درجة حرارة الجسم الأساسية خلال فصل الصيف ومنع الاضطرابات الناجمة عن الحرارة، من خلال توفير الماء للجسم، فهو يساعد في الحفاظ على توازن المنحل بالكهرباء ومنع الجفاف.

مفيد للكلى

كما يعمل ماء الشعير على تحسين وظائف الكلى ويمكن استخدامه لمنع أو علاج التهابات المسالك البولية أو حصوات الكلى، يقول الدكتور كوتيري: “إن خصائصه المدرة للبول تطرد الماء الزائد من نظامنا، مما يوفر ترطيبًا ممتازًا للجسم”، وهو مشروب ممتاز للتخلص من سموم الكبد ومنقي للدم، وتساعد الخصائص المضادة للأكسدة الموجودة في ماء الشعير على محاربة الجذور الحرة في الجسم، وبالتالي الوقاية من الأمراض المختلفة.

فقدان الوزن

هذا المشروب هو عامل ممتاز لإنقاص الوزن، حيث يساعد الشعير على منع امتصاص LDL والدهون الثلاثية، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن، ويمكن تناول الشعير على شكل عصيدة أو خيشادي أيضًا للتحكم في الوزن ويمكن أن يكون خيارًا بديلاً ممتازًا للحبوب.

يدير ضغط الدم

يوضح الدكتور كوتيري أنه بما أن ماء الشعير يساعد على طرد الماء الزائد من نظامنا، فيمكن استخدامه للحفاظ على حجم الدم، وبالتالي المساعدة في علاج ارتفاع ضغط الدم، لذلك يعد هذا خيارًا رائعًا إذا كان ضغط دمك مرتبطًا بضعف ترشيح الكلى أو تناول الكثير من الملح.

إدارة مرض السكري

ترتبط ألياف بيتا جلوكان القابلة للذوبان الموجودة في ماء الشعير بجزيئات الجلوكوز في الجهاز الهضمي وتبطئ امتصاص السكر، وهذا يساعد على إدارة ارتفاع السكر وعلاج مرض السكري، إن مؤشر نسبة السكر في الدم المنخفض (GI) يجعله بديلاً جيدًا للحبوب صحيًا وصديقًا لمرضى السكري.

كيفية صنع ماء الشعير؟

يقترح الدكتور كوتيري أنه لإعداد ماء الشعير، يجب شطف حبوب الشعير جيدًا ونقعها في الماء طوال الليل، وفي اليوم التالي، قم بغلي الشعير في الماء لمدة 30 دقيقة تقريبًا أو حتى يصبح الماء سميكًا وكريميًا، صفي الخليط وأضيفي عصير الليمون أو النعناع للنكهة، يمكنك أيضًا إضافة العسل أو الجاجري للتحلية، وأما أفضل وقت لاستهلاك ماء الشعير، هو في الصباح الباكر وعلى معدة فارغة، وهذا سوف يساعد جسمنا على البقاء باردا ورطبا بشكل جيد.