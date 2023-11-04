تراند اليوم : الأمريكيون والعرب يجتمعون بشأن غزة مع تصاعد القتلى الفلسطينيين

أكد مسؤولو الصحة في غزة أن 15 شخصًا قتلوا في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف كانت القوات العسكرية تزعم استهدافها لمقاتلي حماس، وكان وزير الخارجية الأمريكي “أعلى دبلوماسي أمريكي” مقررًا أن يستمع لمطالب الدول العربية بوقف إطلاق النار في اجتماع يوم السبت في الأردن، وقال مسؤولو الصحة في القطاع المحاصر يوم الجمعة إن السيارة التي استهدفتها الضربة الإسرائيلية كانت جزءًا من قافلة تقل فلسطينيين مصابين في أكبر مستشفى في غزة وهو مستشفى الشفاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة: “عند وصولهم إلى مستشفى الشفاء، استهدفت (إسرائيل) مباشرة المركبة الثانية في القافلة، مرتكبة مجزرة فظيعة أودت بحياة 15 شخصًا وأصابت أكثر من 60″، التي زعم الجيش الإسرائيلي أنه تعرف على سيارة إسعاف “تستخدمها خلية إرهابية تابعة لحماس” وأن عددًا من مقاتلي حماس قتلوا، وقال الجيش: “نؤكد أن هذه المنطقة هي منطقة قتال، يُطلب من المدنيين في المنطقة مرارًا وتكرارًا إخلاءها جنوبًا لضمان سلامتهم”.

وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية التي تسيطر عليها حماس إسرائيل بشأن قصف السيارة الإسعاف وطالبتها بتقديم دليل على أن السيارة كانت تقل مقاتلين، وقال القدرة: “نفذ الاحتلال مجزرة بشعة أودت بحياة 15 شخصًا وأصابت 60 آخرين بينهم عدد من النازحين”.

ولم تقدم وزارة الدفاع الإسرائيلية أي أدلة لدعم ادعائها بأن السيارة الإسعاف كانت مرتبطة بحماس، لكنها قالت إنها تعتزم نشر معلومات إضافية، وكانت اتهمت إسرائيل حماس بإخفاء مراكز القيادة ومداخل الأنفاق في مستشفى الشفاء، وهو ما نفته حماس والمستشفى.

وكان من المقرر أن يستمع أعلى دبلوماسي أمريكي لمطالب الدول العربية بوقف إطلاق النار في اجتماع يوم السبت في الأردن، وتعتقد المجموعة أن الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الحصار قد يجبرها على التوصل إلى وقف إطلاق نار وتسوية مفاوضات تحصل فيها حماس على تنازل ملموس، مثل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مقابل الرهائن الإسرائيليين، وفقًا للمصادر.

وأثناء زيارته للمنطقة، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة وطالب بوقف إنساني في القتال، قال إنه سيسهل العمل على إطلاق الرهائن والسماح بدخول المساعدات إلى غزة ولكنه لن يمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها، وفي كلمة متلفزة، رفض نتنياهو فكرة التوقف ما لم يتم إطلاق الرهائن.

وطوقت القوات البرية الإسرائيلية مدينة غزة يوم الخميس بعد تكثيف حملة القصف التي تقول إنها تهدف إلى القضاء على حركة حماس وأمرت إسرائيل الشهر الماضي جميع المدنيين بمغادرة الجزء الشمالي من قطاع غزة، بما في ذلك مدينة غزة، والتوجه إلى جنوب القطاع، الذي واصلت أيضًا قصفه.

وقد تدهورت الظروف المعيشية في غزة، التي كانت سيئة بالفعل قبل القتال، أكثر فأكثر، فالطعام نادر، ولجأ السكان إلى شرب المياه المالحة ، والخدمات الطبية تنهار، ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن أكثر من 9250 فلسطينياً قتلوا.

وصباح الجمعة، أسفرت غارة جوية إسرائيلية عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم امرأتان، في خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب مسؤولي الصحة في غزة، ويقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن ما يقرب من 1.5 مليون من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة هم نازحون داخليًا.

مواصلة القوة الكاملة

قال مصدران قريبان من قيادة الحركة إن حماس استعدت لحرب طويلة الأمد في غزة وتعتقد أنها قادرة على صد التقدم الإسرائيلي لفترة كافية لإجبار عدوها اللدود على الموافقة على وقف إطلاق النار، وقالت المصادر إن الحركة تعتقد أن الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الحصار قد يؤدي إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض تحصل فيها الحركة المسلحة على تنازل ملموس، مثل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح رهائن إسرائيليين.

وفي زيارة للمنطقة، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة ودعا إلى وقف إنساني للقتال، قال إنه سيسهل العمل على إطلاق سراح الرهائن ويسمح بدخول المساعدات إلى غزة لكنه لن يمنع إسرائيل من الدفاع عن إسرائيل، بحد ذاتها، وفي خطاب متلفز، رفض نتنياهو فكرة التوقف ما لم يتم إطلاق سراح الرهائن.

وقال نتنياهو “لقد أوضحت أننا نواصل القوة الكاملة وأن إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار المؤقت الذي لا يشمل إطلاق سراح الرهائن لدينا”.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن يوم الجمعة إن الولايات المتحدة لديها “مشاركة غير مباشرة” تهدف إلى تحرير الرهائن، وفي توضيحه لسبب استغراق الأمر “وقتا طويلا” لإخراج المواطنين الأجانب، قال المسؤول إن حماس اشترطت في البداية إطلاق سراح الأجانب على أن يتمكن الفلسطينيون الجرحى من الخروج أيضا، لكن تبين أن ثلث الفلسطينيين المدرجين في القائمة هم أعضاء في حماس.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن بلينكن سيلتقي يوم السبت بوزراء خارجية السعودية وقطر والإمارات ومصر، بالإضافة إلى ممثلين فلسطينيين في عمان، وقالت الوزارة في بيان لها إن القادة العرب سيشددون على “الموقف العربي الداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وسبل إنهاء التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة”.

الجبهة الثانية أو الثالثة

وأثناء وجود بلينكن في إسرائيل، حذر زعيم جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران الولايات المتحدة من أنه إذا لم توقف إسرائيل هجومها على غزة، فإن الصراع قد يتسع إلى حرب إقليمية، كما هدد السيد حسن نصر الله، في أول خطاب له منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس، الولايات المتحدة، ملمحًا إلى أن مقاتليه مستعدون لمواجهة السفن الحربية الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط.

وقال نصر الله: “أنتم أيها الأميركيون يمكنكم أن توقفوا العدوان على غزة لأنه عدوانكم”، وأضاف “من يريد منع حرب إقليمية، وأنا أتحدث مع الأميركيين، عليه أن يوقف العدوان على غزة بسرعة”.

وأضاف أن حزب الله، رأس الحربة في تحالف إقليمي تدعمه طهران ومعاد لإسرائيل والولايات المتحدة، لا يخشى القوة البحرية الأمريكية التي حشدتها واشنطن في المنطقة منذ اندلاع الأزمة.

ودخلت جماعات أخرى متحالفة مع إيران المعركة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول حيث أطلقت جماعات شيعية مدعومة من إيران النار على القوات الأمريكية في العراق وسوريا وأطلق الحوثيون في اليمن طائرات مسيرة على إسرائيل.