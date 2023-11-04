تراند اليوم : مفاجأة بعد تثبيت الفائدة… سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 4 نوفمبر 2023

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شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري تحسن بعد أن تم الإعلان عن قرار البنك المركزي يوم الخميس الماضي عن تثبيت الفائدة، وقد تراجع سعر الدولار في السوق السوداء ليصبح ما بين 38 إلى 39 جنيهاً، بيتما شهد استقرار في البنوك المصري اليوم ليسجل سعر الشراء 30.85 جنيه وسعر البيع إلى 30.95 جنيه.
سعر الدولار اليوم السبت 4 نوفمبر 2023
حيث أنه خلال اجتماع البنك المركزي يوم الخميس 2 نوفمبر 2023 تم الإعلان عن بقاء معدل الفائدة دون تغير لتكون 19.25% وهذه هي المرة الثانية على التوالي لتثبيت الفائدة.
فأن التثبيت جاء بالرغم من التضخم الأساسي وصوله إلى مستوى قياسي بلغ 37.4% في سبتمبر من العام الماضي، وفقًا لأحدث البيانات في مصر.
وتتوقع “كارا سليم” من بنك ستاندرد تشارترد أن “يواصل البنك المركزي المصري التمسك بأسعار الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة حتى أن يتم الانتهاء من برنامج صندوق النقد الدولي”.
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية
أستقر سعر الدولار اليوم 4 نوفمبر 2023 أمام الجنية المصري في البنوك المصرية بعد قرار البنك المركزي ليسجل التالي في البنوك المصرية:
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|البنك المركزي المصري
|30.83 جنيه
|30.96 جنيه
|البنك الأهلي المصري
|30.75 جنيه
|30.85 جنيه
|بنك مصر
|30.75 جنيه
|30.85 جنيه
|البنك التجاري الدولي
|30.85 جنيه
|30.95 جنيه
|بنك قطر الوطني الأهلي
|30.85 جنيه
|30.954 جنيه
|بنك فيصل الإسلامي
|30.85 جنيه
|30.95 جنيه
|مصرف أبو ظبي الإسلامي
|30.90 جنيه
|30.95 جنيه
|البنك العربي الافريقي
|30.85 جنيه
|30.954 جنيه
|المصرف المتحد
|30.85 جنيه
|30.95 جنيه
|بنك الإسكندرية
|30.85 جنيه
|30.95 جنيه
|المصرف العربي الدولي
|30.85 جنيه
|30.95 جنيه
|البنك العقاري المصري
|30.85 جنيه
|30.95 جنيه
|بنك التعمير والإسكان
|30.85 جنيه
|30.95 جنيه
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