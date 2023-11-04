تراند اليوم : أسعار الشاشات في كارفور اليوم مفاجأة وخصومات ضخمة بمناسبة الجمعة البيضاء

تجذب أسعار الشاشات في كارفور اهتمام الكثيرين من المصريين وخاصة الشاشات الحديثة المزودة بأحدث التقنيات والمواصفات الرائعة، وتُعتبر الشاشات من الأجهزة الأساسية في أي منزل، وفي إطار سعي هايبر ماركت كارفور الدائم لتلبية احتياجات العملاء، تقدم سلسلة متاجر كارفور عروضًا مميزة على شاشات التلفزيون في اليوم وحتى 12 نوفمبر 2023 في اطار عروض الجمعة البيضاء، حيث توفر كارفور تشكيلة كبيرة من الشاشات الذكية بأحجام ومواصفات مختلفة من أشهر الماركات العالمية وبأنظمة دفع متعددة سواء كاش أو تقسيط.

أسعار الشاشات في كارفور خلال شهر نوفمبر

من خلال أسعار الشاشات في كارفور المنشورة في مجلة العروض، يمكن للعميل أن يختار الشاشة التي تناسب احتياجاته واهتماماته، سواء كان ذلك لمشاهدة المسلسلات المفضلة أو للتمتع بجودة صورة عالية أثناء مشاهدة الأفلام ومباريات كرة القدم، من بين الماركات المشهورة التي يمكن للعملاء الاختيار من بينها في كارفور، تتضمن سامسونج وأل جي وتورنيدو وجاك وفريش وشارب وغيرها، يمكن للعملاء مقارنة المواصفات والميزات المختلفة لكل موديل، واختيار الشاشة التي تناسب ميزانيتهم واحتياجاتهم، واليكم أسعار الشاشات في كارفور اليوم.

سعر شاشة فريش 40 بوصة بسعر 5999 جنية

سعر شاشة شارب سمارت + اندرويد حجم 65 بوصة يساوي 16999 جنية

سعر شاشة تورنيدو سمارت + شاشة مقاومة للكسر حجم 32 بوصة يساوي 5299 جنية

سعر شاشة سامسونج سمارت full hd حجم 43 بوصة يساوي 9699 جنية

سعر شاشة union aire سمارت + أندرويد full hd حجم 43 بوصة يساوي 9699 جنية

سعر شاشة جاك سمارت + اندرويد 4k حجم 50 بوصة يساوي 11499 جنية

سعر شاشة جاك سمارت + اندرويد 4k حجم 55 بوصة يساوي 11999 جنية

سعر شاشة سامسونج سمارت 4k حجم 50 بوصة يساوي 13199 جنية

سعر شاشة سامسونج سمارت 4k حجم 55 بوصة يساوي 14799 جنية

سعر شاشة سامسونج سمارت 4k حجم 65 بوصة يساوي 17899 جنية

سعر شاشة سامسونج سمارت 4k حجم 75 بوصة يساوي 27999 جنية

سعر شاشة إل جي سمارت 4k حجم 65 بوصة يساوي 20999 جنية

سعر شاشة إل جي سمارت 4k حجم 75 بوصة يساوي 33999 جنية

سعر شاشة إل جي سمارت 4k حجم 55 بوصة يساوي 18499 جنية

ومن الملفت للنظر أن كارفور يقدم عروضًا وخصومات مستمرة على شاشات التلفزيون طوال العام، وليس فقط في مناسبات معينة. هذا يوفر للعملاء فرصة رائعة للحصول على تخفيض مميز على أسعار الشاشات.

مميزات الشراء من كارفور

بالإضافة إلى ذلك، توفر كارفور تجربة شراء مريحة وسهلة للعملاء عبر تطبيقها ماف كارفور، حيث يتم توصيل الشاشات المشتراة بسهولة ويسر، وفي حالة وما إذا كان هناك حاجة لإرجاع الشاشة أو استبدالها، يمكن للعملاء الاستفادة من سياسة الإرجاع السهلة التي توفرها كارفور، كما يمكنكم الاشتراك في برنامج ماي كلوب للحصول على خصومات اضافية على أسعار الشاشات، كما يمكن التقسيط عبر العديد من الخيارات بدون فوائد وبدون مقدم، مثل بنك مصر وأمان وبنك QNB وسهولة والعديد من الشركات الأخرى.

اقرأ أيضا