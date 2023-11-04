تراند اليوم : وظائف لخريجي 2023.. النيابة الإدارية تعلن عن مسابقة لتعيين معاون نيابة إدارية تعرف على الشروط وموعد التقديم

أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن فتح باب القبول لتعيين دفعة جديدة من خريجي 2023، لوظيفة معاون نيابة إدارية، وذلك من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، من الجنسين، ونستعرض الآن الشروط المطلوبة وموعد التقديم:

الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف معاون نيابة إدارية

أن لا يقل التقدير العام عن جيد.

آلا يزيد السن عن 30 سنة عند التقديم.

أن يجتاز كافة الاختبارات والمقابلات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

اجتياز الكشف الطبي والفحوص الطبية اللزمة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

موعد التقديم وسحب الملفات

حددت الهيئة مواعيد التقديم وسحب الملفات، على أن يكون التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني، بالرابط التالي “www.ap.gov.eg” ابتداء من يوم 11 نوفمبر 2023، وحتى 24 نوفمبر 2023، عبر إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

وظائف أخرى: –

وحددت مواعيد سحب الملفات وتقديم الملفات مستوفاه لكافة الأوراق والمستندات المطلوبة والموضحة بالموقع الإلكتروني للهيئة، اعتبارًا من16 ديسمبر 2023، حتى 10 يناير 2024، وذلك بالعنوان التالي: مقر النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر – ميدان النجدة، ولسحب الملفات يرجى إحضار وثيقة التعارف بعد طباعتها من على الموقع الإلكتروني بعد التسجيل، عدد 5 صور، كما يشترط إحضار كافة المستندات المطلوبة والموضحة بالموقع الإلكتروني للهيئة.

كما نوهت الهيئة إلى انه سيتم تحديد مواعيد التقديم وفقا لكل جامعة من خلال الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية.