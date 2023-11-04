تراند اليوم : من فقدان الوزن إلى صحة القلب.. اكتشف فوائد ملاي جوز الهند المدهشة

هل أنت من محبي جوز الهند؟ حسنًا، سنطلعك على عالم من الكريمة اللذيذة ” ملاي جوز الهند” ، ستجد هنا 5 فوائد مدهشة بدءًا من فقدان الوزن وحتى فوائده للنساء الحوامل وأطفالهن، فليس هناك متعة أكثر من تناول جرعات لذيذة من جوز الهند الطري لا مثيل لها، ويتضاعف الرضا عندما تحفر في اللحم الأبيض الحلو داخل قشرة جوز الهند اللذيذ جدًا، ليس مذاقها رائعًا فحسب، بل إنها محملة أيضًا بالفوائد الصحية، لذا دعنا نستكشف عجائب لحم جوز الهند وهو اللحم الأبيض الحلو الموجود داخل القشرة والذي يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية ويمكن تناوله طازجًا أو مجففًا، ومن المعروف أنه مفيد جدًا.

ملاي جوز الهند

فوائد جوز الهند مالاي

يتم استخراج ملاي جوز الهند من لحم جوز الهند الناضج، وهو غني بالدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCTs)، وحمض اللوريك، والمركبات المفيدة الأخرى، دعونا نلقي نظرة على فوائده كما شرحها اختصاصي التغذية أفني كول:

يحسن صحة القلب

على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من الدهون المشبعة، فقد وجد أن مالاي جوز الهند له تأثير إيجابي على صحة القلب، فقد تم ربط MCTs الموجودة في ملاي جوز الهند بانخفاض مستويات الكوليسترول السيئ والدهون الثلاثية، وهي عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى ذلك، ثبت أن حمض اللوريك الموجود في مالاي جوز الهند يحسن مستويات ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

مفيد لخسارة الوزن

يقول كاول: “لقد تم ربط الـ MCTs الموجودة في مالاي جوز الهند بفقدان الوزن، لأنها يمكن أن تزيد من استهلاك الطاقة وتقليل الشهية”، لقد وجدت الدراسات أن إضافة مالاي جوز الهند إلى النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل أكبر وتقليل محيط الخصر مقارنة بالأنواع الأخرى من الدهون.

ينظم مستويات السكر في الدم

لفت كاول الانتباه إلى دراسة ظهرت في مجلة الطب التكميلي والتكاملي، والتي لاحظت أن الاستهلاك اليومي لـ 100 جرام من جوز الهند الطازج ساعد على خفض مستويات السكر في الدم لدى 80 شخصًا سليمًا، وبالتالي الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني.

يعزز عملية الهضم

ويوضح اختصاصي التغذية أنه نظرًا لأنه غني بالألياف الغذائية، فإن تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية يدعم تحسين عملية الهضم، حيث تساعد الألياف الموجودة في جوز الهند على تنظيم حركات الأمعاء ومنع الإمساك ، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي مالاي جوز الهند على مركبات ثبت أن لها تأثير إيجابي على بكتيريا الأمعاء، مما يعزز ميكروبيوم الأمعاء الصحي.

مفيد للحوامل

التركيبة الغذائية لملاي جوز الهند مفيدة للنساء الحوامل لأنها يمكن أن تساعد في نمو وتطور دماغ الجنين والجهاز العصبي، ويمكن أن تساعد في تقليل الغثيان، والغثيان الصباحي وتساعد على تعزيز مناعة الأم.

الخلاصة: سواء قمت بإضافته إلى طبخك أو استخدامه كعلاج موضعي، فإن ملاي جوز الهند هو وسيلة متعددة الاستخدامات وطبيعية لتعزيز الصحة والرفاهية.