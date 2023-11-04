تراند اليوم : الإعلان التشويقي لهاتف Redmi 13C رسميًا يكشف عن أربعة خيارات للألوان وشاشة مشقوقة

تمتلك Redmi هاتفًا ذكيًا جديدًا مرتقبًا للإطلاق قريبًا في الأسواق العالمية يُطلق عليه اسم Redmi 13C، تم تسريب هذا الهاتف الذكي مؤخرًا بالكامل من خلال فيديو عملي، والآن ، قامت العلامة التجارية بنشر صور الهاتف رسميًا عبر الإنترنت ، مما يشير إلى أن إطلاقه قريب، حيث نشرت شاومي على (تويتر)، إعلان يقول “قادم Redmi 13C ، وسيجلب مزيدًا من الألوان وأسلوبًا جديدًا وأداءً أقوى وأكثر استقرارًا، وشاشة أكبر وأكثر سلاسة، بالإضافة إلى كاميرات تضمن دقة أكبر ورؤية أوضح”.

Redmi 13C

مواصفات Redmi 13C

كشف الفيديو الذي تم تسريبه مؤخرًا أن Redmi 13C يتمتع بشاشة IPS بحجم 6.59 بوصة ودقة Full HD+ ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز.

يتميز الجهاز بإطارات بارزة على جميع الجوانب ونتوء بشكل قطرة ماء في الأمام.

يتميز الهاتف ببنية بلاستيكية على الجزء الخلفي ومتوفر في إصدارات لامعة من اللون الأخضر والأزرق والأسود.

فيما يتعلق بقدرات الكاميرا، يتضمن الإعداد الخلفي مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر فائق العرض بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، في حين تكون الكاميرا الأمامية وحدة بدقة 8 ميجابكسل.

بالنسبة للأداء، تحت الغطاء، يعمل Redmi 13C بمعالج Helio G85، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت وسعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD مخصصة.

يعمل Redmi 13C بنظام التشغيل MIUI بالاستناد إلى Android 13.

للاستخدام المطول، يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم للشحن بقوة 18 واط عبر منفذ USB-C.

كما يكشف منشور شاومي عن صور للوحة الخلفية والأمامية للجهاز، بدايةً من الجهة الأمامية، يمكننا رؤية أن الهاتف الذكي يتميز بذقن سميكة وإطار جبين سميك مع نتوء على شكل قطرة ماء للكاميرا السيلفي، وتكشف صورة الواجهة الخلفية أن الهاتف الذكي سيأتي بأربعة ألوان: الأسود والأزرق والأخضر الفاتح ، وظل أزرق فاتح يشبه اللون الأبيض لثلج العاصفة من طراز Poco F5.