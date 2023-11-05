تراند اليوم : نزلت الكشوفات الجديدة .. شوف اسمك نزل ولا لأ في دعم تكافل وكرامة لشهر نوفمبر

دعم تكافل وكرامة أصبح هو مورد الرزق الرئيسي للكثير من الأسر المصرية والتي يعمل عائلها في العمالة الغير منتظمة أو الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة ومع كل شهر جديد تقوم الحكومة بالإعلان عن قبول دفعة جديدة ممن تقدموا بأوراقهم للحصول على الدعم ووصل عدد المستفيدين من الدعم حتى الآن حوالي 5.2 مليون أسرة بإجمالي 22 مليون شخص وذلك من منطلق حرص الحكومة على دعم الأسر الأكثر احتياجا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها مصر والعالم وازدياد التضخم والأسعار.

استعلم عن نزول اسمك في دعم تكافل وكرامة

يقدم آلاف المصريين شهريا للحصول على دعم تكافل وكرامة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد والتي انعكست على الأوضاع الاجتماعية للأسر المصرية وقد أتاحت الحكومة رابط الكتروني للاستعلام عن استحقاقك لدعم تكافل وكرامة في المنزل ودون الحاجة للذهاب لمكاتب التضامن الاجتماعي في محافظتك كل ما عليك هو ادخال الرقم القومي الخاص بك لمعرفة هل نزل أسمك في دعم تكافل وكرامة أو لأ واليكم الرابط:

(https://tk.moss.gov.eg/)

الأوراق المطلوبة للحصول على دعم تكافل وكرامة

إذا كنت ترغب في التقديم للحصول على دعم تكافل وكرامة فالوقت ما زال متاح كل ما عليك هو التوجه لمكتب الوحدة الاجتماعية التابع له مسكنك وتجهيز جميع أوراقك والأوراق المطلوبة هي:

صور بطاقات الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة الأكبر من 18 سنة

صور شهادات الميلاد الكمبيوتر للأطفال أقل من 18 سنة

شهادة الزواج أو الطلاق أو صورة شهادة وفاه الزوج أو صورة شهادة الهج

صورة لبطاقة التموين للأسرة

قيد مدرسي أو جامعي لجميع الأطفال الأقل من 18 سنه

صورة شهادة السجن للأب أو الأم

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